Elke dag worden vijftig ouders van kinderen met speciale noden arbeidsongeschikt verklaard

Tien procent van de Belgische gezinnen heeft minstens één kind met een speciale zorgnood. Het gaat daarbij om minderjarigen die met een chronische fysieke stoornis leven, aan een ontwikkelings-, gedrags- of emotionele aandoening lijden of een verhoogd risico daarop hebben. Internationaal onderzoek toonde eerder aan dat hun ouders vaker met opvoedingsstress kampen en met mentale problemen te maken krijgen.

Uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt nu dat zij professioneel vaker problemen ondervinden. Zo is 11 procent van de ouders van kinderen met speciale zorgnoden afwezig op het werk, terwijl het gemiddelde bij andere ouders op 8,6 procent ligt. Ze blijven bovendien langer arbeidsongeschikt. 9,3 procent van de ouders uit de minderheidsgroep zit in de invaliditeit en is dus al langer dan twaalf maanden ziek. Bij de bredere bevolking gaat het ‘slechts’ om 6,1 procent. Naast psychische issues en gedragsstoornissen zijn ziekten van het bot-spierstelsel en bindweefsel bij de bestudeerde groep de voornaamste redenen om als invalide erkend te worden.

Financiële issues

“De bestaande beschermingsmechanismen lijken de ouders onvoldoende te behoeden voor een impact op hun gezondheid en beroepssituatie, zelfs al krijgen ze financiële steun”, klinkt het in de studie. Dat is zorgwekkend, want uit eerdere analyses bleek al dat kinderen met een speciale zorgnood sowieso oververtegenwoordigd zijn in gezinnen met een lagere socio-economische status.

Luk Bruyneel, expert economische en wetenschappelijke zaken bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen, zegt daarbij dat ouders door de chronische aandoening van hun kind sneller in de armoede kunnen belanden. “De verschillen met de algemene bevolking zijn zeer groot. Het onderzoek toont aan dat iets meer dan drieduizend ouders van kinderen met een speciale zorgnood jaarlijks in arbeidsongeschiktheid belanden.” Aangezien ongeveer 20 procent van de bevolking bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen aangesloten is, liggen die cijfers voor heel België vijf keer hoger.

Om de ouders van zulke kinderen beter te ondersteunen, vragen de auteurs van de studie aan de overheid om hen vrij te stellen bij sancties tegenover langdurig zieken. De regering-De Croo zette in mei het licht op groen voor een voorstel waarbij bedrijven met opvallend veel langdurig zieken vanaf 2023 een boete riskeren. Het risico bestaat dat de getroffen ouders discriminatie ervaren door de situatie van hun kind.

Arbeidsongeschikte personen moeten volgens het voorstel ook een vragenlijst invullen om hun volledige uitkering te behouden. Bruyneel gelooft dat het nuttig is het document uit te breiden met een speciaal luik over kinderen met speciale zorgnoden. Die informatie zou later gebruikt kunnen worden om ouders weer naar de arbeidsmarkt te begeleiden.