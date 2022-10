‘Elke dag opnieuw moeten we mensen wegsturen om bedden vrij te maken voor patiënten die er nog slechter aan toe zijn’

Gemiddeld een half jaar wachten: dat is het lot van tal van Vlamingen die op dit moment aankloppen voor psychische hulp. 71 procent van de zorginstellingen die antwoordden op de bevraging van de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid (SGGG) zit met een wachtlijst, gaande van enkele dagen tot twee jaar. Samengeteld staan er bij de 37 zorginstellingen 4.530 mensen op de wachtlijst. “En die cijfers zijn sowieso nog een forse onderschatting van hoeveel mensen niet de hulp vinden die ze nodig hebben”, zegt Kirsten Catthoor, psychiater in Ziekenhuis Netwerk Antwerpen en voorzitter van de Vlaamse Vereniging Psychiatrie.

Dat komt onder meer omdat 15 van de 37 zorginstellingen een aanmeldingsstop hebben, en nieuwe hulpzoekenden zelfs niet op de wachtlijst terecht kunnen. Andere zorginstellingen zijn al langer van een wachtlijst afgestapt. Het aantal zorginstellingen dat erin slaagt om nieuwe patiënten meteen hulp te bieden, bedraagt amper 5 procent.

De Staten-Generaal roept daarom alle zorgverstrekkers op om vandaag een stoel op straat te zetten voor elke persoon die wacht op zorg. Want achter de nummers op de wachtlijsten schuilen confronterende verhalen.

Naar huis gestuurd

Stijn (32) is een van de vele Vlamingen die jarenlang van de ene wachtlijst op de andere terechtkwam. In 2016 belandde hij, na jarenlange psychische klachten, in crisisopname in de psychiatrie. Na meerdere korte opnames werd hij doorverwezen naar een psychiatrisch centrum voor mensen met borderlinesyndroom. “Maar na een maand kwamen ze erachter dat die diagnose toch niet helemaal bij mij paste, en moest ik vertrekken.”

Dus verdrong hij zijn problemen, en stortte hij zich vol overgave op zijn werk. Drie jaar later haalden zijn psychische problemen hem weer in. In 2020 viel hij uit met een burn-out, en zocht hij opnieuw hulp in de psychiatrie.

Helaas was corona net uitgebroken. Meermaals belandde Stijn in crisisopname, telkens werd hij na een korte tijd weer naar huis gestuurd. “Mensen beseffen niet hoe zwaar dat ook weegt op hulpverleners”, zegt Catthoor. “Elke dag moet je opnieuw inschatten wie misschien voldoende goed hersteld is, zodat we een bed kunnen vrijmaken voor een patiënt die er nog slechter aan toe is. En dan moet je hopen dat het niet misloopt met diegene die je moest wegsturen. In een beschaafd land zou dat eigenlijk niet mogen.”

De patiënten zelf blijven vaak ontredderd achter. Anderhalf jaar stond Stijn op een wachtlijst voor langdurige opname. “Nergens geraakte ik binnen, dus heb ik me maar lamgelegd met medicijnen”, zegt Stijn. “De hele coronaperiode heb ik dat gedaan, zodat ik niks meer kon voelen. Natuurlijk weet je dat dat geen oplossing is. Je wilt aan jezelf werken en aan de slag gaan met je problemen. Maar op dat moment was ik daar thuis alleen niet toe in staat.”

Gelukkig kon Stijn af en toe rekenen op steun van mensen die in het verleden gelijkaardige psychische problemen hadden. Het is een van de initiatieven die zeven van de tien zorginstellingen nemen om patiënten die op de wachtlijst staan toch tegemoet te komen, blijkt uit de bevraging van de Staten-Generaal. Andere zorginstellingen trachten patiënten op de wachtlijst online tools of zelfhulpapps aan te bevelen of groepstherapie aan te bieden.

Tijdsgebrek

Toch betekent dat ook dat een op de drie zorgpraktijken op dit moment geen tijdelijke hulp aanbiedt voor de patiënten die op de wachtlijst staan. De voornaamste reden die ze daarvoor geven is - weinig verrassend - een gebrek aan tijd. “Er zou nog meer aandacht mogen komen voor de mensen op de wachtlijst”, zegt Catthoor. “Maar dan moeten het wel interventies zijn waarvan bewezen is dat ze therapeutisch zijn en het genezingsproces in gang zetten.”

Dat is ook het moeilijke, want het is een aspect van de psychische hulpverlening waar nog weinig onderzoek naar gevoerd is. Bij de meeste psychische hulpverleners vormde dit soort tijdelijke hulp geen deel van de opleiding. “Dan is het logisch dat ze de tijd die ze hebben maximaal willen spenderen aan zo veel mogelijk patiënten”, zegt Catthoor.

Hoewel het voor de hulpverleners confronterend kan zijn, raadt Catthoor aan zo veel mogelijk contact te houden met patiënten op de wachtlijst, al is het maar om in te schatten hoe urgent de situatie is. “Maar het blijft wrang aanvoelen”, zegt Catthoor. “Tegen patiënten met diabetes zeggen we ook niet: we kunnen u het komende jaar niet helpen, maar we gaan u al een dieet aanbevelen.”

Volgens de onderzoekers is het in de eerste plaats aan de overheid om structureel in kaart te brengen hoe lang de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn. “Het is schrijnend dat we daar vandaag eigenlijk geen idee van hebben”, zegt Kris Van den Broeck, directeur van de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid.

Onder minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wordt het budget voor geestelijke gezondheidszorg sterk verhoogd. Zo trekt de minister sinds dit jaar jaarlijks 152 miljoen euro uit om sessies bij de psycholoog terug te betalen. “Zo gaan mensen sneller de stap naar de psycholoog zetten, dat kunnen we alleen maar toejuichen”, zegt Van den Broeck. “Maar op korte termijn gaan de wachtlijsten daar wellicht nog langer door worden. De vraag is: wat gaan we met al die mensen doen?”