‘Elk moment kan Poetin beslissen om oligarchen hun vrijheid of zelfs hun leven te ontnemen’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben 9 De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. De angst voor de bom is terug: ‘Mensen kunnen niet om met onzekerheid en het idee dat alles mogelijk is’

Nucleaire dreiging, het leek iets ver weg, uit de jaren tachtig. Maar nu Poetin kernwapens op scherp zet en zijn troepen een kerncentrale onder vuur nemen, is de angst opnieuw tastbaar, ook bij ons.

“Mensen kunnen niet om met onzekerheid en het idee dat alles mogelijk is – van wereldvrede tot een atoombom. (...) We hebben een sociaal-psychologische behoefte om, als we geconfronteerd worden met iets dat we problematisch of onbegrijpelijk vinden, op zoek te gaan naar middelen om vat te krijgen op de situatie. Dat zorgt voor een psycho-hygiënisch effect, het idee dat je toch maar iets gedaan hebt om het ondenkbare te voorkomen of de mogelijke effecten ervan in te perken.”

Lees hier verder.

Beeld Sammy Slabbinck

2. De bal ligt in het kamp van de NAVO, maar die worstelt: wat is de volgende stap?

Westerse politici veroordeelden de Russische aanval op een Oekraïense kerncentrale vrijdag scherp. Deze escalatie toont opnieuw hoezeer de oorlog heel Europa raakt. Intussen probeert het Westen Oekraïne te helpen zonder rechtstreeks in conflict te raken met Poetin. De cruciale vraag is: lukt dat?

“De Russen zien deze dingen als oorlogsdaden. Dus hoeveel risico zijn we bereid te nemen?”

Een Oekraïense tank in de buurt van Sytnyaky. Beeld Marcus Yam

3. ‘Elk moment kan Poetin beslissen om oligarchen hun vrijheid of zelfs hun leven te ontnemen’

Geen Poetin zonder zijn netwerk van oligarchen. Zetten sancties hen nu aan om zich tegen het Kremlin te keren? “Geen van hen is in staat om tegen Poetin op te staan”, zegt zakenman Bill Browder, die er al tien jaar voor ijvert om hun fortuinen te bevriezen.

“De Britten zijn goed in gewaagde aankondigingen over Russische oligarchen, om ze dan nooit op te volgen. We zullen nog zien of ze grote vissen zoals Abramovitsj echt durven te bestraffen. Pas dan kunnen we oordelen of ze het menen”, zegt de zakenman in een gesprek met deze krant.

Beeld Avalon Nuovo

4. De gebroken droom van Filip Dewinter: plots is hij genezen van de Poetin-adoratie

De oorlogsgruwel in Oekraïne schijnt uiterst rechtse boegbeelden zoals Filip Dewinter (VB) te genezen van hun blinde Poetin-adoratie. Dat is merkwaardig, want de invasie is de logische consequentie van het wereldbeeld dat Poetin, Dewinter & co juist verenigde.

Hoofdredacteur Bart Eeckhout analyseert de politieke week.

Beeld BELGA

5. ‘Ik sterf nog liever dan te moeten leven onder dictatuur van Poetin’: onze reporter voelt de strijdlust in Kiev

In Kiev blijft de spanning oplopen. Barricades worden opgeworpen, loopgraven verschijnen, in de schuilkelders wacht de bevolking op wat komen gaat.

Verslag vanuit de Oekraïense hoofdstad door onze reporter ter plaatse Joanie De Rijke: “Als gewone mens word je je plots scherp bewust van je eigen nietigheid hier op de grond.”

Beeld AFP

6. Hoogleraar fileert alternatieve geneeskunde en haar bekende volgelingen: ‘Prins Charles begrijpt totaal niet wat wetenschap is’

“Hij heeft geen enkele kennis van geneeskunde. Hij begrijpt totaal niet wat wetenschap is, hij weet niet wat evidentie of bewijs is. Dat is duidelijk. Je hoeft geen wetenschappen te studeren om dat te weten, zoals ik geen kunsten heb gestudeerd maar toch veel over kunst kan leren. Het probleem met prins Charles is dat hij een stoet adviseurs heeft die niets beters te doen hebben dan het voortdurend met hem eens te zijn. Gatlikkers, zeg maar.”

De Britse troonopvolger is de bekendste voorstander van alternatieve geneeskunde ter wereld. In een nieuw boek maakt arts ­en hoogleraar emeritus Edzard Ernst (74) gehakt van de ideeën en het wereldbeeld van de prins. “Hij is niet geïnformeerd.”

Beeld WireImage

7. ‘Het plezier in mijn leven is weg’: als je geliefde na een reis nooit meer thuiskomt

Verdwaalde ze? Kwam ze ten val? Of was het een misdrijf? Vijf weken na de verdwijning van rugzaktoeriste Natacha (28) in Peru hebben haar ouders nog geen idee van wat er met haar is gebeurd.

Weinig ouders weten wat zij nu doormaken. Deze families wel.

Beeld Wouter Van Vooren

Nog meer mensen en natuur dan gedacht lijden onder de klimaatverstoring, meldt het VN-klimaatpanel (IPCC) in zijn nieuwe rapport. ‘De ernst van die effecten neemt sneller toe dan de opwarming zelf’, zegt klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele (64). “Zeker in combinatie met de oorlog nu, zie ik dat als een reden om de kernuitstap uit te stellen.”

Beeld Tim Dirven

9. ▶ Beste Jan Jambon, stap op! Het was een goede mop, maar ik hoor niemand nog lachen

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Deze keer was dat de Vlaamse minister-president, Jan Jambon (N-VA).

“Voor ons is het in elk geval genoeg geweest, en ik merk aan uw tred en uw mimiek dat ook u snakt naar verlossing. Het weze u gegund. Stap op. Stop ermee. Het was een goede mop dat u aan het hoofd kwam van een heuse regering, maar ik hoor niemand nog lachen – na uw fratsen van deze week rest ons nog slechts de handen tegen het voorhoofd te slaan, onze ogen te sluiten en mistroostig te verzinken in burgerlijke wanhoop en vertwijfeling.”

Lees of beluister hier de volledige brief.