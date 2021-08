Elk land een eigen strategie: deze Westerse landen dienen een derde coronaprik toe

Duitsland

Duitsland is het laatste land dat zich in het rijtje voegde. Gisteren maakte de overheid bekend dat ze vanaf september begint met een derde prik voor risicogroepen, voornamelijk ouderen en personen met onderliggende aandoeningen. Mensen die ingeënt zijn met AstraZeneca of Johnson & Johnson krijgen een booster van Pfizer/BioNTech of Moderna. Duitsland wil zo anticiperen op een ‘verminderde of snel afnemende’ reactie van het immuunsysteem op corona.

Frankrijk

Ook Frankrijk begint vanaf september met een derde prik. Dat zei president Emmanuel Macron gisteren in een filmpje op zijn Instagrampagina. Frankrijk vreest de gevolgen van de besmettelijkere Deltavariant. Ook hier zou het enkel gaan om personen in de risicogroepen. Het aantal antilichamen neemt na verloop van tijd af, “een derde inenting kan dat vermijden”, aldus president Macron.

Malta

Hoewel Malta een internationale koploper is op gebied van vaccinaties (meer dan driekwart van de bevolking is volledig gevaccineerd), beginnen ook zij met een derde prik vanaf midden september. Minister van Volksgezondheid Chris Fearne zei dat mensen met een zwak immuunsysteem en ouderen in verpleeghuizen dan in aanmerking komen voor zo’n ‘vaccinbooster’.

Beeld REUTERS

Hongarije

Hongarije wil net als Duitsland, Frankrijk en Malta vanaf september beginnen met een ‘vaccinbooster’ toe te dienen, al maken zij ook gebruik van het Russische vaccin Sputnik en het Chinese vaccin. Desondanks stijgen de besmetting ook daar in sneltempo.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk kwam The Telegraph zondag al met het nieuws dat het land overstag was gegaan voor een derde prik. Vanaf begin september wil de Britse overheid 2,5 miljoen ‘vaccinboosters’ per week toedienen.

Litouwen

Litouwen heeft niet gewacht tot september om te beginnen met een derde prik uit te delen. De Baltische staat begon daar immers woensdag al mee.

Israël

En ook Israël is al begonnen met een derde inenting van het merk Pfizer/BioNTech. 60-plussers krijgen er nu een derde prik, vijf maanden na de tweede, uit vrees voor de gevolgen van de Deltavariant. Israël was lang een voortrekker in de internationale vaccinatiecampagne, door als een van de eerste landen het vaccin goed te keuren en de bevolking in te enten.

De initiële vaccinatie campagne kende een enorm succes, maar stagneerde in de afgelopen maanden. De situatie in Israël verslechtert dan ook zienderogen, waar nu 58% van de bevolking volledig gevaccineerd is. Voor het eerst sinds april zijn er meer dan 200 mensen opgenomen in het ziekenhuis, waaronder ook volledig gevaccineerde ouderen. Premier Naftali Bennet gaf aan dat de vaccinatiecampagne van de booster-doses waardevolle informatie kan opleveren in de strijd tegen de Deltavariant.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten staat de vaccinatiestrategie voor een eventuele derde prik nog niet op punt. De regering van Joe Biden wil dat daar werk van wordt gemaakt, de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA verwacht tegen begin september een plan klaar te hebben. Dan zou ook duidelijk moeten worden aan wie het land exact een derde prik zal toedienen. Volgens bronnen zou het gaan om mensen met een verzwakt immuunsysteem, 65-plussers en personen die hun vaccinaties afgelopen januari of december kregen.

En België?

In ons land beraadt de taskforce zich momenteel nog over het nut van een derde prik voor de algemene bevolking. Dergelijke plannen liggen wel op tafel om snel uit te rollen.

WHO geeft kritiek

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft kritiek gegeven op de plannen van westerse landen om te beginnen met een derde prik toe te dienen. Het vaccineren in veel ontwikkelingslanden komen traag op gang door een gebrek aan vaccindoses. Daarom roept de WHO op tot een tijdelijk moratorium, een stop, voor het toedienen van vaccinboosters tot minstens eind september. “We moeten hoogdringend de zaken omdraaien: van een meerderheid van vaccins voor de rijke landen naar een meerderheid voor de arme landen”, zei WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus tijdens een persconferentie in Genève.

Daarbij komt dat het nut van een derde prik door wetenschappelijke tijdschriften als Nature in vraag wordt gesteld. In een publicatie van eind juni stelt Nature dat in sommige gevallen zelfs één prik voldoende zou zijn, zeker na een eerder besmetting met het virus. “Het breder vaccineren geeft de zwakste altijd meer veiligheid dan individuele boosters”, zegt epidemiologe Ellie Murray van de Boston University.