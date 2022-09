Elk kind krijgt vanaf volgend jaar centrale toetsen: wat houden ze in, en waarvoor dienen ze?

De Vlaamse toetsen zijn zo goed als klaar. De testen, die alle leerlingen vanaf volgend jaar vier keer in hun schoolcarrière dienen af te leggen, moeten volgens de Vlaamse overheid de onderwijskwaliteit opkrikken. Zes vragen beantwoord.

Wat mogen leerlingen verwachten?

Vier keer doorheen hun hele schoolcarrière krijgen ze een Vlaamse toets voorgeschoteld: in het vierde en zesde leerjaar van het lager en in het tweede en zesde jaar van het secundair. De toetsen zijn er voor Nederlands en wiskunde.

“We trekken daarvoor niet naar de Heizel”, zegt Johan van Braak, promotor-coördinator van het Steunpunt voor Centrale Toetsen in Onderwijs, dat de toetsen ontwikkelt. “We willen leerlingen in een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving de toets laten afnemen: in hun school, bij hun eigen leerkracht.”

Later dit schooljaar zal het Steunpunt de toetsen al een eerste keer testen bij een hele resem pilootscholen.

Hoe zullen de toetsen eruitzien?

De Vlaamse toetsen zijn digitale toetsen. Daardoor kan de verwerking sneller gebeuren. Ook laat het de makers toe om zogenaamde adaptieve toetsen te maken. Antwoorden leerlingen juist op een vraag, krijgen ze een moeilijkere vraag. Antwoorden ze fout, gebeurt het omgekeerde. Zo kan elke leerling ingedeeld worden in schalen, maar blijft de toets uitdagend voor iedereen.

De toetsen worden geen droge kennisquiz. De vragen zijn meer opgesteld als vraagstukken. “Leerlingen moeten bijvoorbeeld kunnen tonen dat ze de hoofdgedachte uit een tekst kunnen halen”, zegt Van Braak. “Bijvoorbeeld: ‘Je gaat op survival. Hoe overleef je het oerwoud?’, waarna leerlingen die tips uit een tekst moeten halen.”

Dit is een van de manieren waarop het Steunpunt probeert tegen te gaan dat leraren leerlingen zwaar voorbereiden op de toetsen. Het zogenaamde teaching to the test is een vaak gehoorde kritiek op centrale toetsen. In het buitenland drillen sommige scholen hun leerlingen immers wekenlang ter voorbereiding. Dit gaat ten koste van vakken die niet aan bod komen op de toets.

Wat gebeurt er met de resultaten van leerlingen?

De klassenraad mag het resultaat gebruiken in de beoordeling van leerlingen. Maar het is expliciet niet de bedoeling dat scholen hun oordeel alleen op deze toetsen baseren. “Dit gebeurt in veel van onze buurlanden wel”, zegt Van Braak. “Zo’n toets bepaalt daar bijvoorbeeld of iemand een diploma krijgt of naar een vervolgopleiding mag. Dit legt veel druk op leerlingen en leerkrachten. Dit willen wij niet, dus zijn centrale toetsen bij ons veel meer ontwikkelingsgericht.”

Het Steunpunt legt daarom veel meer de nadruk op leerwinst: maken leerlingen vooruitgang ten opzichte van voorgaande toetsen? “Leerwinst is een betere indicatie van de mate waarin een school bijdraagt tot leren dan enkel de toetsresultaten op één moment”, zegt Van Braak. “Die worden immers sterk bepaald door de leerlingenkenmerken van die school.”

Denk bijvoorbeeld aan de sociaal-economische status van leerlingen. (Kans)arme kinderen hebben gemiddeld lagere punten. Terwijl scholen er wel in kunnen slagen om deze leerlingen naar een hoger niveau te tillen, ook al ligt dat algemene niveau lager dan in een school met minder (kans)arme leerlingen.

Hoe helpt een toets bij het opkrikken van de kwaliteit?

Veel criticasters van de Vlaamse toetsen vragen zich af hoe ze zullen helpen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Iets meten lost het gemeten probleem nog niet op. “Het belangrijkste voor ons is dat de toetsen ontwikkelingsgericht zijn: dat scholen aan de slag gaan met de resultaten van de toetsen”, zegt van Braak. “Of de Vlaamse toetsen zullen slagen, hangt vooral af van hoe de scholen ermee aan de slag gaan.”

Concreet zullen scholen een feedbackrapport krijgen. Daarin staat onder andere hoe ze het doen tegenover andere, vergelijkbare scholen. Zo kunnen ze hun eigen zwakke en sterke punten identificeren en daaraan werken. Scholen met een slecht resultaat krijgen een extra bezoek van de inspectie. Is hun verdict negatief, dan moet een school een verplicht begeleidingstraject volgen.

Zijn de resultaten van de toetsen openbaar?

Dit is de heilige schrik van heel wat scholen, koepels en vakbonden: dat alle resultaten zomaar vrijgegeven worden en er een ranking ontstaat. “Dit zou wel leiden tot teaching to the test” zegt Van Braak. “Scholen zouden dan bijvoorbeeld meer kunnen gaan inzetten op bepaalde leergebieden ten koste van andere. Of nog perverser: sterker inzetten op leerlingen van wie ze weten dat ze goed zullen scoren.”

Daarom schreef de Vlaamse regering een verbod op zulke rankings in het decreet. Al wijzen juristen erop dat nog niet duidelijk is of dat verbod zou standhouden mocht iemand de resultaten opvragen. Maakt Van Braak zich daar geen zorgen over? “Ik kan enkel verwijzen naar de Waalse collega’s”, zegt hij. “Zij werken al jaren met centrale toetsen – overigens wel met stevige consequenties voor leerlingen. Daar bestaat zo’n verbod ook.”

Staat iedereen te springen voor de toetsen?

Helemaal niet. Vooral het katholieke onderwijs en het onderwijs van de steden en gemeenten gaven de voorbije twee jaar vaak te kennen grote vragen te hebben – niet toevallig de twee koepels die zelf al toetsen op het einde van het lager onderwijs. Ze twijfelen of de garanties tegen teaching to the test en rankings die de overheid ingebouwd heeft in het systeem wel volstaan. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) is daarentegen wel enthousiast.