‘Elk jaar verdwijnen tonnen van ons strand’: Zanddiefstal op Sardinië is een ware plaag

De Sardinische stranden staan bekend om hun ongerepte pracht en praal. Veruit het bekendste is het Spiaggia Rosa, het roze zandstrand, op het onbewoonde eiland Budelli voor de noordkust van Sardinië. Maar al die natuurlijke schoonheid trekt ook een ongewone vorm van criminaliteit aan: zanddiefstal.

Eind juli werden op de stranden van het Sardinische kustdorpje Cabras nog enkele strandgangers op heterdaad betrapt terwijl ze zand aan het stelen waren in een plastieken fles. Volgens de burgemeester van het dorp, Andrea Abis, ontkenden de bezoekers initieel de aanklacht, terwijl ze de fles onder hun strandhanddoek wegmoffelden. Ze kregen uiteindelijk een boete van 1.000 euro. “Het is niet te geloven”, aldus Abis. “Maar dit is helaas geen zeldzame gebeurtenis.”

Elke zomer stelen strandgangers tonnen zand, schelpen en kiezels vanop de Sardinische stranden. Sinds 2017 is de praktijk nochtans illegaal. De boetes variëren van 500 tot 3.000 euro, en wie betrapt wordt op het verlaten van het eiland met grote hoeveelheden, riskeert een gevangenisstraf. In de jaren negentig weerden de autoriteiten al bezoekers van het Spiaggia Rosa, omdat ze zo veel zand stalen.

Online markt

Het zijn vooral Noord-Europeanen die het zand meenemen, als aandenken of om online door te verkopen aan zandverzamelaars. “Er bestaat een heuse markt voor Sardinisch zand”, aldus de douanediensten op het Italiaanse eiland. De luchthavenpolitie vindt tegenwoordig dagelijks flessen zand in de bagage van toeristen. Dit zomerseizoen zijn al voor duizenden euro’s aan boetes uitgedeeld, ondanks een uitgebreide voorlichtingscampagne via tv, radio, sociale media en op de stranden zelf.

Milieuactivisten vrezen voor het voortbestaan van de stranden en het ecosysteem daarrond als de diefstallen blijven aanhouden. “Op Sardinië hebben we ‘fossiele stranden’, met korrels die geologisch gezien niet reproduceerbaar zijn. Elke korrel die we verliezen, krijgen we dus niet terug”, aldus Abis. “Mensen stelen iets dat nooit meer hersteld kan worden.”