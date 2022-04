Elk jaar opnieuw roepen die zeeleeuwen op de Muur van Hoei vragen op

Lander Deweer is freelance reporter.

Wanneer straks de renners over de aankomst van de Waalse Pijl kruipen, komen ongetwijfeld ook Neptunus II en Ferdinand weer in beeld – de echte sterren van de Muur van Hoei.

Als het klopt wat de Nederlandse filosoof Ton Lemaire ooit schreef, dat het gedresseerde optreden van dieren in een dierentuin een bijna ritueel vertoon van de homo sapiens is die zelfs via een aangeklede aap zijn superioriteit wil laten voelen, dan valt het met de dominantiedrang van Olivia de Meeûs nog wel mee.

Terwijl ze zachtjes over de neus van Ferdinand wrijft, haar lievelingszeeleeuw, zegt de dierenverzorgster dat er alleen maar liefde is. “We verzorgen onze dieren als koningen.”

Op zijn tiende is Ferdinand de vedette van Mont Mosan, het dierenpark op de top van de Muur van Hoei. Zijn beeltenis prijkt op het toegangsbiljet, in de souvenirwinkel is zijn pluchen alter ego het hoogst aantal euro’s waard (12) en zojuist ging hij met een vijftigtal kinderen op de foto.

“En ook onder wielerliefhebbers is hij beroemd”, zegt Olivia. “De Waalse Pijl is de beste reclame die we ons kunnen indenken.”

Geen wielerkoers is zo voorspelbaar als de Waalse Pijl. Vijf uur wachten voor tien minuten spektakel, het heeft wat weg van tantraseks.

Wielerjournalist Thijs Zonneveld twitterde het al: ‘Kansloze kopgroep. Gesloten peloton. Wanhoopsaanval Tim Wellens. Overwinning Valverde. Helikoptershot van twee zeeleeuwen.’

Elk jaar opnieuw roepen die zeeleeuwen vragen op. Wie zijn ze en hoe komen ze daar terecht, in dat aquarium bij de finish van de Waalse Pijl?

Beeld Mont Mosan

Blackfish

De Maas doet Hoei breed en langzaam aan. Links spuwen de kerntorens van Tihange wolken uit, rechts balanceert op de rotsen het Hollands Fort.

Ergens tussen heden en verleden, en onder een al jaren kapotte kabelbaan, slingert de Muur van Hoei zich een weg naar boven. Zes witgekalkte kapelletjes, een steile S-bocht, op de top een kerk gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Smarten.

Voorbij de eindstreep doemt de kinderhemel op. Reuzenrad, suikerspinnen en om halfdrie de eerste van twee zeeleeuwenshows in Mont Mosan.

Het park bestaat nu vijfendertig jaar en alles begon met een zeeleeuw, vertelt verzorgster Olivia de Meeûs na afloop van het spectacle des otaries. “Jean-Marc, de eigenaar, had er al een hele carrière als dierenverzorger opzitten toen hij met zijn favoriete zeeleeuw Neptunus dit park uit de grond stampte.”

Maar Neptunus stierf en ondertussen is ook zijn zoon Neptunus II hoogbejaard. Met zijn vijfentwintig jaar is hij de Alejandro Valverde onder de zeeleeuwen: ondanks zijn leeftijd weigert hij te stoppen. Al komt hij vandaag pas na de show opdagen. “Hij is een beetje moe”, zegt Olivia.

Al van kinds af droomt ze van deze baan. Ze houdt van dieren en doet niets liever dan zwemmen; stikjaloers is ze op de vinnen van haar speelkameraad. “Maar vis eet ik niet.”

Sinds 2012 werkt ze hier. Ze zag Ferdinand geboren worden, de zoon van Neptunus, en leidde hem persoonlijk op. Het resultaat is ernaar. Wanneer zij begint te dansen, danst Ferdinand vrolijk mee. Kussen vliegen over en weer, dode vissen glijden gezwind in het keelgat van het glimmende dier, lastige vragen worden met de glimlach gepareerd.

Zijn dierenshows nog wel van deze tijd? Of moeten ze, denkend aan Blackfish, de CNN-documentaire waaruit bleek dat orka’s in gevangenschap zware psychologische schade kunnen oplopen en onnatuurlijk agressief uit de hoek kunnen komen, verboden worden?

“Wie zulke kritiek uit, is hier duidelijk nog nooit geweest”, zegt Olivia. “We dwingen de dieren nooit ergens toe en werken alleen belonend, nooit bestraffend. En nu er na twee rustige jaren opnieuw veel mensen naar de shows komen kijken, merken we ook geen verschil in hun gedrag. Van stress hebben ze duidelijk geen last.”

Na de dood van Neptunus II zal Ferdinand het alfamannetje op de Muur van Hoei worden. Meer nog dan Julian Alaphilippe of Alejandro Valverde. Maar als een van hen straks weer eens winnend over de eindstreep komt, of toch (geheimtip) Tadej Pogacar, en de helikopter opnieuw inzoomt op Neptunus II en Ferdinand, zwaait u dan terug?