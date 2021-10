Elk huis verplicht na aankoop renoveren: is dat wel betaalbaar?

Verplicht renoveren na de aankoop van een woning, zo luidt het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Maar hoe haalbaar en betaalbaar is dat? Vijf vragen aan professor milieu-economie Johan Albrecht (UGent en Itinera).

Waarom zijn die renovaties zo belangrijk?

“Willen we de klimaatverandering onder controle houden, dan moeten onze gebouwen veel energiezuiniger worden. Een renovatieverplichting wil zeggen dat we moeten streven naar een energielabel A, zodat de woning zeer energie -efficiënt wordt. Dat is voor veel gebouwen een grote sprong. Je komt er niet met alleen je dak te isoleren.

“Het probleem in België is dat we hier veel oude woningen hebben. Van de ongeveer 2 miljoen Vlaamse huizen is slechts 5 procent gebouwd na 2011. 70 procent van de Vlaamse woonhuizen is gebouwd voor 1981, toen er nog geen energiemaatregelen waren. En dat terwijl we nu moeten streven naar een energielabel A. Dan moet je dus zo’n oude woning helemaal aanpakken: overal isolatie plaatsen, koudebruggen elimineren en andere verwarmingstechnologieën proberen die efficiënter zijn.”

Kost dat geen handenvol geld?

“Er is nog te weinig onderzoek gedaan naar die renovatiebudgetten. Enkele studies spreken over 55.000 euro per woning om die te renoveren tot energielabel A, maar er zijn natuurlijk heel wat verschillende soorten woningen We kunnen dus niet zeggen dat die 55.000 euro voor iedereen zal gelden.”

Johan Albrecht. Beeld ID/Steven Richardson

Zou de verplichte renovatie een invloed hebben op de woningprijzen?

“Dat zal zeker de prijzen beïnvloeden, maar het is moeilijk om daar algemene uitspraken over te doen. De prijzen van nieuwbouwwoningen met energielabel A zullen waarschijnlijk stijgen omdat een deel van de kandidaat-kopers natuurlijk graag meteen een woning wil die tiptop in orde is. De prijzen van de beste woningen zullen dus vermoedelijk de hoogte in gaan, die van de minder goede woningen zullen wellicht dalen. Maar ik verwacht niet dat de prijzen van de minder goede woningen radicaal gaan dalen. Een deel van de bevolking wil heel graag eigenaar worden en is waarschijnlijk bereid om die energie-inspanningen te doen.”

Zal dit niet gewoon tot meer nieuwbouw leiden?

“Ik denk dat wie vandaag kan bouwen natuurlijk voor nieuwbouw kiest. Maar nieuwbouw is niet goedkoop. Mensen met een beperkt budget zullen zich blijven richten op de markt van bestaande woningen. Niet iedereen kan het budget van een nieuwbouw ophoesten.”

Als je dan toch renoveert: wat is slim en kostenefficiënt?

“De klassiekers zijn natuurlijk de ramen vervangen en kiezen voor dakisolatie. Maar het belangrijkste is dat je naar het totaalplaatje kijkt. Ik zie het vaak gebeuren dat mensen een deel van de inspanningen doen. Ze laten bijvoorbeeld nieuwe ramen plaatsen, maar dan hebben ze geen geld over om het dak te renoveren. Dat is de stapsgewijze renovatie, die verschillende jaren kan duren.

“Voor zij die het kunnen financieren raad ik aan om zo veel mogelijk in één golf te doen en zich te laten adviseren door onafhankelijke specialisten, die het totaalplaatje goed kunnen bekijken. De meeste mensen, en dat is zeker geen verwijt, zijn nu eenmaal geen deskundigen in renovaties of in energieprestaties. Daarom kies je beter voor een adviseur.”