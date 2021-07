Elise Mertens stoot door naar finale in dubbelspel

De 25-jarige Mertens heeft twee grandslamtitels in het dubbelspel op haar palmares staan. Ze behaalde die telkens met de Wit-Russin Aryna Sabalenka. Het duo triomfeerde dit jaar op de Australian Open, in 2019 wonnen ze de US Open.

De 35-jarige Hsieh is titelverdedigster op Wimbledon, dat vorig jaar door de coronapandemie niet kon doorgaan. In 2019 won de Taiwanese het grasgrandslam aan de zijde van de Tsjechische Barbora Strycova. In 2013 triomfeerde ze al een eerste keer op het Londense gras, toen met de Chinese Peng Shuai.

In het enkelspel strandde Mertens (WTA 16) vorige week in de derde ronde. De Limburgse leed een 7-5, 6-3 nederlaag tegen de Amerikaanse Madison Keys (WTA 27).