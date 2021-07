Elise Mertens en Taiwanese partner halen grandslamtitel binnen op Wimbledon

Beide duo’s hielden elkaar in de beginfase in evenwicht. Het eerste spelletje moesten Mertens en Hsieh aan hun Russische tegenstanders Veronika Kudermetova en Elena Vesnina laten. Meteen daarna pakten ze wel meteen het eerste opslagspelletje van Mertens. Maar dat deden ook de Russische dames opnieuw, waarna ze ook nog eens door de opslag van Hsieh, titelverdedigster in het dubbelspel op Wimbledon, braken.

Mertens en Hsieh boden echter meteen weerwoord en zorgden op hun beurt voor een break. Vervolgens werd ook het tweede opslagspel van Mertens gewonnen en hingen de bordjes weer gelijk: 3-3. De Russinnen speelden hun opslagspelletjes echter perfect uit. Zo volstond nog één break door de opslag van Hsieh voor Kudermetova en Vesnina om later tijdens de eigen opslagbeurt de eerste set met 6-3 binnen te halen.

Elise Mertens en haar Taiwanese dubbelpartner Su-Wei Hsieh. Beeld AFP

De tweede set begon met een gewonnen opslagspel van Mertens. Ook de Russische dames haalden hun eerste opslagbeurt binnen, waarna Mertens en Hsieh maar nipt een break konden vermijden. Maar dat bleek slechts uitstel van executie. Na een gewonnen opslagspel van Kudermetova, met wie Mertens in april dit jaar nog samen het WTA-toernooi van Istanboel won, was de Russische break - dit keer door de opslag van de Limburgse - een feit.

Lange tijd leek die ene break voldoende voor toernooiwinst voor Kudermetova en Vesnina. Bij 5-4 kregen de Russische dames tot tweemaal toe de kans om de wedstrijd te beslissen, maar Mertens en Hsieh gaven zich nog niet gewonnen. Met een break hingen ze de bordjes opnieuw gelijk, waarna het eigen opslagspel tot een 5-6 voorsprong leidde. Die verzilverden de 25-jarige Limburgse en haar tien jaar oudere partner door opnieuw te breaken en zo de tweede set binnen te halen.

Veronika Kudermetova (links) en Elena Vesnina (rechts). Beeld AFP

Een derde en beslissende set moest dus uitsluitsel brengen. Ook daarin hielden beide duo’s elkaar lang perfect in evenwicht. Pas het achtste spelletje leverde een break op: Mertens en Hsieh gingen door de opslag van Vesnina heen om de stand op 3-5 te brengen. De Russische dames braken op hun beurt meteen terug en kwamen na een gewonnen opslagspel weer op gelijke hoogte. Elk duo gaf zijn opslagbeurt vervolgens niet prijs, tot de Russinnen bij 6-6 en na hun vijfde break point door de opslag van Mertens heen gingen. Maar dat deden de Limburgse en Hsieh dan ook weer op hun beurt: 7-7. De daaropvolgende opslagbeurt van Hsieh werd gewonnen en verzilverd met een break: goed voor 7-9-setwinst, matchwinst én toernooiwinst voor Mertens en Hsieh.

Voor Mertens is het haar derde grandslamtitel in het dubbelspel. Eerder won ze ook al de US Open (2019) en de Australian Open (2021), telkens aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka. De Limburgse wordt ook de nieuwe nummer één van de wereld in het dubbelspel.