‘Elektronische oorlogsvoering voor ruimte-gerelateerde doeleinden’: Rusland test nieuw wapen uit boven Oekraïne, en dat werd ontdekt door een Belg

Rusland experimenteert al maandenlang met een geheim elektronisch wapen waarmee het de Oekraïense communicatie aan het front probeert te verstoren. ‘Tobol’ moet onder andere de internettoegang via de Starlink-satellieten van Elon Musk onmogelijk maken. Gelekte Amerikaanse informatie lijkt het vermoeden van een Belgische amateuronderzoeker te bevestigen.

‘Tobol-1' heet het nieuwe en hoogtechnologische elektronische wapensysteem waarmee Rusland eind september 2022 een experiment opzette om de Oekraïense communicatie via Starlink-satellieten te verstoren, zo valt te lezen in een gelekt Pentagon-document dat The Washington Post kon inkijken.

Starlink is een onderdeel van Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX met als doel overal ter wereld internet aan te bieden. Via een netwerk van duizenden satellieten die op ongeveer 500 kilometer boven het aardoppervlak vliegen, krijgen gebruikers met behulp van een ontvangststation ter grootte van een pizzadoos toegang tot breedbandinternet. Musk stuurde bij het begin van de oorlog tienduizenden van dat soort schotels naar Oekraïne, die vooral aan het front cruciaal zijn voor onderlinge communicatie. Ook kunnen duizenden Oekraïense drones mee dankzij Starlink in de lucht opereren.

Bedoeling van het Russische experiment zou geweest zijn om de Oekraïense communicatie in Bachmoet lam te leggen vanuit drie plaatsen in Rusland. Het experiment zou oorspronkelijk 25 dagen duren, maar is mogelijk nog altijd gaande. Of dat betekent of het experiment tegen problemen aanloopt of net positieve resultaten heeft opgeleverd, is niet duidelijk. Ook is niet bekend of de eerdere problemen die het Oekraïense leger met Starlink ervoer, effectief door Tobol zijn veroorzaakt.

14Ts227

Het experiment lijkt wel te bevestigen wat specialisten in de materie al een tijd vermoedden: dat een systeem dat oorspronkelijk opgezet leek om Ruslands eigen satellieten te beschermen, vermoedelijk vooral bedoeld is om de satellieten van zijn vijanden te aan te vallen.

Een van die specialisten is een Belg: Bart Hendrickx. Het is november 2020 wanneer Hendrickx, een Russisch-sprekende amateuronderzoeker, op de website The Space Review als eerste ter wereld het bestaan van Tobol aan het licht brengt. Het nieuwe wapenprogramma krijgt officieel de codenaam 14Ts227.

Hendrickx vindt in online publiek beschikbare documenten als aanbestedingen, overheidscontracten en rechtbankverslagen in totaal zeven locaties, verspreid over heel Rusland, die met het Tobol-project te maken hebben. Daarbij wordt er nieuwe infrastructuur gebouwd op complexen met grote schotelantennes die al sinds de Koude Oorlog Sovjet-satellieten aansturen.

Het exacte doel van Tobol is Hendrickx op dat moment nog niet bekend, al heeft hij op basis van patenten wel zijn vermoeden. Een van de documenten heeft het over “elektronische oorlogsvoering voor ruimte-gerelateerde doeleinden”. Toch lijken ze op dat moment vooral bedoeld om Russische satellieten tegen een elektronische aanval te beschermen, eerder dan een aanval te lanceren tegen buitenlandse satellieten.

Uitbreiding

In februari 2022 moet Hendrickx zijn eerste bevinding bijstellen. Een document vermeldt een nieuw onderzoeksproject met de naam ‘Rasshireniye’ of ‘Uitbreiding’. Daarin is sprake van “gespecialiseerde complexen voor elektronische aanvallen op ruimtedoelwitten die de technologische mogelijkheden van het Tobol-systeem gebruiken”.

“Waarschijnlijk wordt Tobol dus ook voor het verstoren van buitenlandse satellieten ingezet”, verduidelijkt Hendrickx aan de telefoon. Daarbij wordt het signaal dat naar een satelliet wordt gestuurd, tijdelijk verstoord zodat die geen informatie kan terugsturen. De Amerikaanse observaties lijken nu dus mijn hypothese te bevestigen. Al dacht ik wel nog dat Tobol vooral bedoeld was om navigatiesatellieten aan te vallen, zoals het Amerikaanse gps-systeem. Daarmee vallen in principe ook geleide raketten zoals de Amerikaanse Himars te verstoren. Dat de Starlink-satellieten het doel zouden zijn, is ook voor mij een verrassing.”

Een van de Russische sites die in het Tobol-project wordt gebruikt. Beeld rv

Speurwerk

Hendrickx zegt al van kindsbeen af gefascineerd te zijn door ruimtevaart, en dan vooral de Russische. “De laatste jaren heb ik me meer in de militaire aspecten verdiept. Het is verbazend hoeveel informatie je mits wat speurwerk vindt in online beschikbare documenten, als je weet waar te zoeken. Vaak gaat het om verslagen van rechtbankzittingen tussen de Russische Defensie en aannemers, bijvoorbeeld over een overschreden bouwtermijn op een militaire site. Dan is het een kwestie van tussen de regels lezen en de puzzelstukken met elkaar verbinden.”

Ook in Rusland worden Hendrickx’ ontdekkingen gevolgd, vermoedt hij. “Het is al meerdere keren gebeurd dat de links waar ik naar verwijs in artikels over de Russische militaire ruimtesystemen, kort na de publicatie plots offline worden gehaald. Ik ben dus vrij zeker dat de Russen dat ook in de gaten houden.”

Wat de concrete impact van het Tobol-systeem is voor Oekraïne, is onduidelijk. Hendrickx vermoedt dat zelfs indien Ruslands experiment succesvol is, het moeilijk wordt om alle Starlink-satellieten tegelijk te verstoren. “Er hangen er duizenden van in de ruimte, en Tobol kan ze niet allemaal tegelijkertijd in het vizier nemen.” Volgens een woordvoerder van het Oekraïense ministerie van Defensie is het land op de hoogte van Ruslands pogingen om de communicatie via Starlink te verstoren en worden er maatregelen genomen “om ze te neutraliseren”.