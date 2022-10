Elektrische deelwagen betalen per minuut? Niet meer met deze hoge energieprijzen

App openen, elektrische deelwagen boeken en achteraf betalen per minuut. Een handig systeem voor wie zelf geen wagen bezit, maar door de hoge elektriciteitsprijzen moeten aanbieders van deelwagens hun prijzen verhogen. Zullen gebruikers afhaken? ‘Dit hoeft geen slechte zaak te zijn’, vindt mobiliteitsexpert Kris Peeters. ‘Deelplatformen blijven een belangrijke rol spelen in de mobiliteit van morgen.’

Bij GreenMobility, een aanbieder van elektrische deelwagens in Gent, Brussel en Antwerpen, voelen ze de impact van de hogere energieprijzen. Tot voor kort betaalde je voor het gebruik van hun elektrische deelwagens een vast bedrag per gereden minuut. Daar komt nu een “tijdelijke energieheffing” per gereden kilometer bij, laat het van oorsprong Deense bedrijf via mail aan haar gebruikers weten.

Het gaat om 15 cent per gereden kilometer. Afhankelijk van het gekozen pakket kun je al rijden vanaf 25 cent per minuut, dus er komt een aanzienlijk bedrag bij op de factuur.

Volgens mobiliteitsexpert Kris Peeters (Hogeschool PXL) hoeft dat geen slechte zaak te zijn. “Het is natuurlijk niet leuk dat de prijs omhoog gaat, maar het doet je ook extra nadenken over je autogebruik. Zeker bij deelwagens is dat heel zichtbaar: je ziet na elke rit meteen wat het gekost heeft. De impact op je portemonnee is altijd een goede motivator om bijvoorbeeld niet meer met de wagen naar de bakker om de hoek te gaan. Al helpen deelplatformen sowieso om bewuster om te gaan met autorijden, omdat je vooraf een wagen moet reserveren.”

Van betalen per minuut is Peeters nooit voorstander geweest. “Een kilometervergoeding is logischer. Werk eventueel nog met grotere tijdsblokken, maar creëer geen incentive om sneller te rijden, dat komt de verkeersveiligheid niet ten goede.”

Laadpalen zijn groter struikelblok

Andere aanbieders van elektrische deelwagens zoals Partago en Cambio verrekenen het aantal afgelegde kilometers al langer. Maar ook zij hebben onlangs hun prijzen moeten verhogen.

Gebruikers van Partago, een burgercoöperatie, zijn mede-eigenaar en delen in alle kosten. Zij zagen de kilometerprijs deze maand verhoogd van 25 naar 33 cent. “We evalueren onze prijs elke drie maanden en informeren onze leden altijd tijdig als er wijzigingen zijn”, zegt gedelegeerd bestuurder Joachim Jacob. “Voorlopig reageert niemand negatief, mensen kennen de huidige situatie.”

Bij Cambio maken elektrische wagens voorlopig maar 14 procent uit van de volledige vloot. Om de factuur niet te ingewikkeld te maken, volgt Cambio de brandstofprijzen. “Dat kan in twee richtingen gaan. Momenteel ligt de kilometerprijs zelfs 2 cent lager dan in juni”, zegt directeur Geert Gisquière. Het uurtarief is wel verhoogd, door de stijgende loon- en onderhoudskosten. “Voorlopig nemen we dus de bluts met de buil. Maar dat laden goedkoper is dan tanken, moet gerelativeerd worden. Die kloof is aan het dichten.”

Grotere struikelblokken zien de deelplatformen bij de publieke laadpalen, waarvan zij afhankelijk zijn voor het opladen van hun wagens. “Er is geen officiële prijs voor elektriciteit aan publieke laadpalen, zoals de brandstofprijzen wel duidelijk geafficheerd staan aan tankstations”, zegt Gisquière. “Bovendien verschilt de prijs aan een laadpaal nu vaak van stad of aanbieder.”

Om elektrisch deelrijden mogelijk te houden, hoopt Jacob op een oplossing bij die laadpalen. “Want los van de stijgende kosten voor de laadpaalstroom, is er ook gewoon een tekort aan laadpalen.”

Dat gebrek aan infrastructuur zal bij Cambio de doorslag geven voor het opvoeren van het aandeel elektrische wagens in hun aanbod. “Het is onze ambitie om richting verdere elektrificatie te gaan. Maar dan is die laadpaal een grotere drempel dan de elektriciteitskosten.”

Discussie nu voeren

Peeters is vooral blij dat de problemen van laadpalen en hoge elektriciteitsprijzen zich nu stellen. “Zo kunnen we eindelijk de discussie voeren, want er schort iets ernstigs aan de overheidsvisie. Het mantra is steeds: hoe meer elektrische wagens, hoe beter. Maar alleen een elektrificatie van ons wagenpark lost niets op, want die energie moet ook geproduceerd worden. En energie die je voor het laden van een wagen gebruikt, kun je nergens anders meer voor gebruiken. Het wordt tijd dat we de elektrificatie van het wagenpark koppelen aan het ruimere debat over de elektriciteitsvoorziening.”

Mobiliteitsexpert Kris Peeters. Beeld rv

Ook over de plaatsing van laadpalen wordt te weinig nagedacht. “Nu volgt de laadpaal de wagen, een heel ongezond systeem. We hebben decennialang geprobeerd onze centra autoluw te maken, maar nu kun je wel een private laadpaal aan je huis laten plaatsen en zuig je auto’s het centrum weer in.”

Daarnaast hoopt Peeters dat er meer wordt ingezet op de modal shift, waarmee we worden aangemoedigd om onze vervoerswijze te veranderen. “Nu ligt de klemtoon te eenzijdig op elektrificatie van particuliere wagens. In het ideale geval is ons openbaar vervoer volledig geëlektrificeerd, dan gebruik je de infrastructuur en ruimte op de meest efficiënte manier. Maar daarnaast zullen elektrische deelwagenplatformen nog belangrijker worden in de mobiliteit van morgen.”

Bij zowel Partago als Cambio blijven ze gerust over de toekomst van hun platform, ondanks de hogere prijzen. “Deelrijden blijft kostenefficiënt”, zegt Jacob. “De elektriciteitskosten verhogen nu wat, maar dat kunnen we aan. Gebruikers blijven het gemak en de dienstverlening van deelwagens een voordeel vinden. Zij zullen niet afhaken.”