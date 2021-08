Elektriciteit helft duurder, gas tot drie keer duurder: energieprijzen schieten fors omhoog

Een gasfactuur die maar liefst drie keer duurder is dan vorig jaar en de stroomprijs die ook in de lift zit: de prijs van de grondstoffen staat zó historisch hoog op de internationale markten, dat heel wat mensen het in hun portemonnee gaan voelen. Wat moet u doen als consument, nu de prijzen niet meteen een duik lijken te gaan nemen?

Van 293 euro in 2020 naar 480 euro in 2021: op één jaar tijd steeg de stroomfactuur van een gemiddeld Vlaams gezin met een variabel contract met maar liefst 64 procent. Met de gasafrekening is het nog ‘slechter’ gesteld. Vorig jaar betaalde een gezin met een variabel contract zo’n 324 euro per jaar, nu kan dat stijgen tot 941 euro - oftewel zo’n drie keer meer. Met een vast contract betaalde een gemiddeld Vlaams gezin vorig jaar zo’n 388 euro voor elektriciteit en 559 euro voor gas. Nu betaalt datzelfde gezin ruim 523 euro voor stroom en 950 euro voor gas.

Waarom zijn de prijzen op zo’n korte tijd de lucht in geschoten? De trend zet zich al een paar maanden door en was ook deels te verwachten nadat de gasprijzen vorig jaar zo laag stonden. Maar sinds juli zijn de prijzen écht door het dak aan het gaan. De oorzaak daarvan is toch vooral in Azië te zoeken: het was daar een zeer strenge winter én de industrie draaide opnieuw op volle toeren. Voeg daar dan nog eens aan toe dat enkele Noorse gasvelden stilliggen door onderhoudswerken, en het zorgt ervoor dat de Europese gasvoorraden op het laagste peil zijn in zeker 10 jaar tijd. Dat jaagt de prijzen uiteraard de hoogte in.

Volgens energie-experten ziet het er niet naar uit dat de prijzen snel gaan dalen. Dat betekent dus ook dat heel wat consumenten het in hun portemonnee zullen voelen.

“Als de prijzen verder blijven stijgen, is het beter om te kiezen voor een vast contract. Dan weet je op voorhand tenminste hoeveel je gaat moeten betalen”, zegt energie-expert Kristof De Paepe van MijnEnergie.be. Maar het kan natuurlijk dat het binnenkort toch een duik neemt - en dan ben je beter af met een variabel contract.

“Ik ga er vanuit dat de prijzen niet op een dergelijk hoog niveau kunnen blijven. Als je moét veranderen is het best goed te vergelijken tussen leveranciers”, zegt Simon November van Test-Aankoop. Mensen met een vast contract dat nog niet afloopt kunnen uiteraard best niets doen. Zij kunnen nog een tijdje genieten van de lage prijzen.