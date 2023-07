‘El Sympatico’ verwelkomt de bezoeker met open armen in zijn museum

Jean-Marie Pfaff, het meest bekende exportproduct van Beveren, opende zaterdag eigenhandig zijn pop-upmuseum. Aan de hand van beelden, truitjes en zichzelf geeft Vlaanderens sympathiekste cultfiguur de bezoeker een inkijk in zijn glansrijke carrière.

Nog voor de coronaperiode kreeg de Wereldkeeper van het Jaar in 1987 het idee om een museum over zijn leven te openen. Na intensief lobbywerk vond hij ook een locatie, het voormalige gemeentehuis van Beveren. Het gebouw wordt over enkele maanden gesloopt, maar geeft daarvoor dus nog onderdak aan Jean-Marie Pfaffs vele memorabilia.

In de vitrine hangen een keeperstrui van België, eentje van KSK Beveren en een foto van ‘El Sympatico’ in lederhose. Het is een voorproefje van de heterogene en immense verzameling voorwerpen die in het museum zelf staan uitgestald.

Daar word je langs verschillende hoofdstukken (Beveren, Bayern München, Lierse en Trabzonspor) door de carrière van Pfaff geloodst. Dat ook het tennisracket van Boris Becker en een Brooklyn-truitje van Roger De Vlaeminck een plekje krijgen, maakt het des te mooier.

Signeren en pintjes tappen

Zelf zal Beverens ereburger zo vaak mogelijk in het museum aanwezig zijn. Al vanaf ’s ochtends begroet hij hier de mensen van achter de balie. Hij leidt rondt, slaat een praatje, gaat met plezier op de foto en tapt in zijn eigen Bar Sympatico pintjes voor de bezoekers. De energieke Pfaff (69) doet zijn bijnaam alle eer aan.

De mensen zijn hier in eerste instantie niet om de truitjes van grootheden als Zinédine Zidane, Diego Maradona of Pelé te bezichtigen. Ze zijn hier om hun held Jean-Marie in levenden lijve te ontmoeten. En, die ontvangt hen (tot en met december) met open armen.

“Deze truitjes van Diego Maradona, Lothar Matthäus en Johan Cruijff moeten nog een plekje krijgen. En deze bekers die ik in Duitsland heb gewonnen moeten nog in de trofeeënkast worden gezet”, vertelt Pfaff, terwijl hij gesigneerde toegangskaartjes verkoopt en opgewekt handen schudt. “De inkom is 5 euro”, zegt hij tegen de bezoekers. “Het geld gaat naar het goede doel.”

Waarom Pfaff een museum met allerlei memorabilia opent? “Ik houd die dingen nu al 53 jaar bij. Sommige truitjes hier heb ik zelf gedragen, maar ik hou van alles wat hier hangt. Ik ben trots op Beveren en op alles wat je hier ziet. Het is de bedoeling om de jeugd te stimuleren. Iemand die weinig heeft, die houdt van zijn materiaal”, zegt de straatvoetballer die een wereldster werd.

Of de proeve van Pfaffs verzamelwoede een nieuw plekje zal krijgen wanneer het voormalige gemeentehuis tegen de vlakte gaat, is nog maar de vraag. “Laten we afwachten en eerst alle bezoek welkom heten. Marco van Basten komt in augustus, en Gianni Infantino misschien ook.”

Gloriedagen van weleer

Duitsers zijn er nog niet. “De bussen vanuit het buitenland zijn pas voor september en oktober”, laat Pfaff weten. Wel verzamelt zich in het pop-upmuseum een legertje trouwe Belgische fans. Met menig ‘proficiat, Jean-Marie’ complimenteren ze de voormalige beste keeper ter wereld met zijn gloednieuw museum. Daarna herleven ze voetbalgeschiedenis.

Johan De Paepe (63) spreekt met passie over de gloriedagen van weleer. Zelfs als supporter van Club Brugge is zijn bewondering voor Pfaff immens. “Ik ben van een naburige gemeente en heb Jean-Marie zien spelen bij Beveren. Beveren was toen een heel sterke ploeg. Als Club een gelijkspel behaalde, was ik allang blij.”

“Jean-Marie had de bal altijd klemvast, met een soort tijgersprong”, mijmert De Paepe. “Als Club Brugge of Anderlecht op bezoek kwam, zat het stadion vol. De supporters zaten dan allemaal door elkaar en er werd niet gevochten. Dat zou nu niet meer kunnen, denk ik.

“Hij was uiteraard ook fenomenaal bij de nationale ploeg. En hij verraste ons toen hij naar Bayern München vertrok. In andere landen zou zoiets minder verwonderlijk zijn, maar wij zijn niet zo chauvinistisch in België. Jean-Marie is gewoon een levende legende en het was dus een kleine moeite om een bezoekje te brengen,” besluit De Paepe, “om de souvenirs te bewonderen die voor mij levende herinneringen zijn, en Pfaff te ontmoeten.”

Aan ’s mans blik te zien, zeker ook dat laatste.