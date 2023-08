El Niño versnelt het lot van de enige gletsjer in Indonesië: waarschijnlijk voor 2026 gesmolten

Als een reus van grijs kalksteen steekt de berg Puncak Jaya boven het uitgestrekte regenwoud van Nieuw-Guinea uit. De top, op 4.884 meter hoogte, is deels bedekt met een zeldzame tropische gletsjer die blinkt in de zon. Het was al bekend dat de zogeheten Carstenszgletsjer, vernoemd naar de zeventiende-eeuwse ontdekkingsreiziger Jan Carstenszoon, door klimaatopwarming gestaag verdwijnt. Maar dat het zo snel gaat stemt veel onderzoekers somber.

Volgens het Indonesische meteorologische instituut (BMKG) is de enige ijskap in Zuidoost-Azië inmiddels gekrompen tot 0,23 vierkante kilometer. Tijdens de Carstenz-expeditie in de jaren dertig van de vorige eeuw mat de gletsjer nog 13 vierkante kilometer. De dikte van de gletsjer is sinds 2010 afgenomen van 32 meter (maximaal), tot 8 meter (gemiddeld). Dat maakte het BMKG dinsdag bekend op een seminar. De metingen werden vorig jaar uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Ohio.

De Carstensz-gletsjer zal als eerste tropische gletsjer van de wereldatlas verdwijnen. Andere smeltende ijskappen rond de evenaar zijn te vinden in Oost-Afrika en in het Zuid-Amerikaanse Andesgebergte. Volgens BMKG-onderzoeker Donaldi Sukma Permana slinkt de Indonesische gletsjer gemiddeld met een meter per jaar, maar loopt dat cijfer op tot 5 meter per jaar tijdens weersverschijnsel El Niño. Dat leidt in Indonesië tot hogere temperaturen en droogte.

Natste plek op aarde

Dat is ook dit jaar het geval. “We kunnen het proces niet stoppen, alleen maar vastleggen. Zodat we tenminste toekomstige generaties kunnen vertellen dat we ooit een gletsjer hebben gehad”, somberde de meteoroloog.

De gevolgen voor de plaatselijke Papoea-bevolking lijken beperkt. Zo is de kans op een acuut watertekort, zoals in Afrika of rond de Himalaya, klein. Op de hellingen rond de Puncak Jaya regent het gemiddeld 329 dagen per jaar; het is mogelijk de natste plaats op aarde. De neerslag bevriest boven de 4.000 meter, maar sneeuw blijft niet langer liggen om in te klinken tot een gletsjer.

Vorig jaar en dit jaar ondervinden de inwoners van Centraal-Papoea ernstig last van El Niño. Aanhoudende droogte deed oogsten mislukken en ten minste 11 inwoners kwamen om door voedselgebrek. De Indonesische regering stuurt eten en water, maar veel dorpen zijn moeilijk te bereiken met crossmotoren of helikopters.

Goudmijn

De Puncak Jaya (‘top van de overwinning’) is niet alleen de hoogste berg van Indonesië, maar ook de meest lucratieve. Niet ver van de top, op 4.200 meter hoogte, exploiteert een Amerikaans-Indonesisch bedrijf de grootste goudmijn ter wereld, tot ongenoegen van milieubeschermers en sociale activisten uit Papoea. Dat leidde afgelopen decennia tot gewapende confrontaties. De reusachtige mijn speelt geen directe rol in de verdwijning van de gletsjer. Het meteorologisch instituut prijst juist hun bijdrage aan het jaarlijkse onderzoek.

Veel koloniale bergbeklimmers beten hun tanden stuk op de top van de berg, ook wel de Carstensz-piramide genoemd. Het was uiteindelijk de Oostenrijkse avonturier Heinrich Harrer die in 1962 er als eerste bovenop stond. Ontdekkingsreiziger Carstenszoon wekte in 1632 veel hilariteit en ongeloof op, toen hij vertelde een ‘sneebergh’ te hebben waargenomen tijdens zijn tocht langs de Nieuw-Guineese zuidkust. Die sceptici krijgen nu toch gelijk.