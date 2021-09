El Kaouakibi beloofde twee maandlonen aan G1000. Het geld kwam nooit toe

“Er is contact geweest, maar het geld is nooit overgemaakt”, zegt politicoloog Yves Dejaeghere, een van de roergangers van de G1000, een initiatief dat burgers wil betrekken bij het beleid. “El Kaouakibi zei eerst dat ze het geld was vergeten door te storten. Later hoorden we niets meer.”

Put your money where your mouth is. Onder die titel schreef El Kaouakibi in 2019 een opiniestuk, nadat discussie was ontstaan over het feit dat Vlaams parlementsleden al voluit betaald werden voor de zomermaanden juni en juli. Ze hadden toen eigenlijk maar weinig om handen.

“Voor de parlementsleden die moeite hebben met de vergoeding van juni en juli: als we nu eens hetgeen we persoonlijk kunnen missen van de lonen van juni en juli storten naar een burgerplatform zoals de G1000. En deze middelen gebruiken om op korte termijn acties te ondernemen rond thema’s waar de burger van wakker ligt. Dat zou ik een sterk signaal vinden”, schreef ze.

En nog: “Ik zal alvast mijn nettovergoeding van juni en juli integraal opzij zetten en overschrijven naar een gezamenlijk initiatief, gefaciliteerd door een neutrale organisatie als de G1000.” Een gewoon Vlaams parlementslid als El Kaouakibi verdient netto ongeveer 6.000 euro per maand.

Fraude

El Kaouakibi kwam vorig jaar in opspraak omwille van mogelijke subsidiefraude met haar dansproject Let’s Go Urban en andere vzw’s. Open Vld startte daarop de procedure om haar uit de partij te zetten, waarna het parlementslid zelf de beslissing nam om haar partijkaart in te leveren.

Vandaag zetelt El Kaouakibi als onafhankelijke in het Vlaams Parlement. Al liet ze zich niet meer zien in het halfrond. El Kaouakibi is sinds oktober vorig jaar officieel in ziekteverlof. Dat ziekteverlof liep af op 31 augustus, maar werd verlengd tot eind november, met een nieuw ziektebriefje.

Het gerechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrifte, fouten in de boekhouding, subsidiefraude, misbruik van vennootschapsgoederen en misbruik van vertrouwen bij Let’s Go Urban loopt. Het Antwerps parket wacht op het verslag van de bedrijfsrevisor. Daarna kan de onderzoeksrechter zijn werk verderzetten. Later is het aan de procureur om te beslissen over een slotvordering.