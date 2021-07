Eindtermen secundair onderwijs blijven voorlopig overeind: Grondwettelijk Hof verwerpt vorderingen tot schorsing

De eindtermen zijn het minimum van wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Aan de nieuwe, aangescherpte eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs is ruim twee jaar gewerkt, in samenspraak met onder meer de koepels en onderwijsexperts. Volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen zijn de eindtermen “zo overladen, dat scholen en leraren in hun vrijheid worden beknot”.

In februari stapte Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar het Grondwettelijk Hof om de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs te laten vernietigen. Die treden op 1 september in werking. Onder meer de Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen en verschillende kunstscholen sloten zich daarbij aan.

Wat betekent de beslissing van het Grondwettelijk Hof?

Het Hof oordeelde dat de vraag om de eindtermen te schorsen niet terecht is. Voor een schorsing is namelijk onder meer vereist dat de verzoekende partijen kunnen aantonen dat de onmiddellijke toepassing van de nieuwe eindtermen “hen een moeilijk te herstellen ernstig nadeel berokkent”. Dat is volgens het Hof niet het geval.

De eindtermen blijven dus voorlopig geldig, tot het Hof een uitspraak ten gronde doet. Het kan de eindtermen alsnog vernietigen, maar vond het niet nodig om in afwachting van een eindoordeel de eindtermen te schorsen. Dat betekent dat de nieuwe eindtermen dus kunnen ingaan op 1 september.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen hoopt echter dat het Grondwettelijk Hof bij zijn inhoudelijk oordeel alsnog de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs vernietigt. “We vertrouwen erop dat het Grondwettelijk Hof bij zijn inhoudelijk oordeel, in lijn met het advies van de Raad van State, de eindtermen vernietigt”, klinkt het in een reactie op de beslissing. “We hopen tegelijk dat die beslissing niet al te lang op zich laat wachten, zodat de gevolgen van de tussentijdse beslissing tot niet-schorsing tot één schooljaar beperkt kunnen blijven.”

Weyts: ‘Lat hoger leggen’

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) reageert tevreden op de beslissing van het Grondwettelijk Hof. “Het gaat inderdaad om ambitieuze eindtermen, die de lat hoger leggen omdat we zo bezorgd zijn over de neergaande onderwijskwaliteit. Maar ik heb altijd gezegd dat deze eindtermen niet in marmer gebeiteld staan”, aldus Weyts nog.

“Ten eerste hebben we een Praktijkcommissie opgericht, die op het terrein zal nagaan of het op de klasvloer allemaal haalbaar en werkbaar blijft. Desgevallend zullen we, waar nodig, bijsturen. Ten tweede voorzien we een gedoogperiode, waarin de Onderwijsinspectie ruimte laat om de eindtermen rustig in te voeren. Zo zorgen we ervoor dat de eindtermen ambitieuzer worden, maar dat de scholen en leerkrachten zich geleidelijk kunnen aanpassen, zonder grote schokken.”

“Ik ben in ieder geval blij dat de schoolteams nu kunnen genieten van een beetje welverdiende rust na een zeer zwaar jaar, en dat er geen sprake kan zijn van onrust”, besluit de minister.