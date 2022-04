Eindigt het verhaal van de transitmigrant die een krasbiljet won in Zeebrugge als een sprookje?

Op het eerste gezicht leek het een heuglijk bericht in Het Laatste Nieuws: een jonge transitmigrant had in de lokale supermarkt Spar in Zeebrugge een kraslot van 5 euro gekocht en 250.000 euro gewonnen.

Voorlopig is de winnaar, het zou gaan om een Afrikaanse man tussen 25 en 30 jaar oud, verdwenen met zijn winnende biljet. Nadat hij in de supermarkt had gevraagd of ze het geld konden storten op een visakaart van zijn kameraad – dat gebeurt nooit met bedragen boven 2.000 euro – heeft niemand hem nog gezien.

De zaakvoerder verwees de winnaar door naar het hoofdkantoor van de Nationale Loterij in Brussel, maar daar heeft hij zich nog niet aangeboden. Als hij dat binnen het jaar doet, zal hij worden uitbetaald, zegt Joke Vermoere, woordvoerder van de Nationale Loterij. “Het is niet omdat iemand illegaal in het land verblijft dat hij geen recht zou hebben op de prijs”, zegt Vermoere. “Ofwel kan het geld gestort worden op een bankrekening in het land van herkomst, eventueel kunnen bankcheques een oplossing zijn. We mogen geen koffertje met cashgeld meegeven, maar we zullen er verder alles aan doen om de winst uit te keren.”

Zorgen

Enkele jaren geleden werd een stel zonder papieren al eens miljonair. Wat zij met hun geld gedaan hebben, is niet bekend. “Doorgaans doen lottowinnaars geen exuberante zaken met hun winst”, zegt de woordvoerder van Nationale Loterij. “Er vallen een aantal zorgen weg, maar de meeste mensen willen hun leven niet op een volledig ander spoor zetten.”

Op dat vlak verschilt deze winnaar alvast van de doorsnee lottowinnaar. Volgens pastoor Fernand Maréchal die al jaren transitmigranten opvangt, was de man onderweg naar Engeland om er een nieuw leven te starten. “Hij kwam al enkele weken naar de voedselbedeling”, zegt de pastoor. “Het is een beleefde, vriendelijke jongen. Toen ik het nieuws vernam dat hij gewonnen had, was ik eerst heel blij voor hem. Maar ondertussen vind ik het heel verontrustend dat hij niets meer laat weten. Wat als hij in handen valt van mensen met slechte bedoelingen? Ik hoop dat het grootste geluk van deze man niet zijn grootste ongeluk zal betekenen.”

Maar wat doe je met 250.000 euro als je geen papieren en geen bankrekening hebt?

De Nationale Loterij begeleidt sinds een aantal jaren haar winnaars, maar geeft geen advies wat die winnaars met hun geld moeten doen. “Op menselijk vlak raden we aan om discreet te blijven over de winst, en eerst zelf te wennen aan het idee”, zegt Joke Vermoere. “Maar wat de winnaars met hun geld doen, is hun eigen keuze. Hoogstens raden we de grote winnaars aan om het geld niet allemaal op een spaarrekening te zetten, maar een vermogensbeheerder bij een bank te contacteren.”

De Spar in Zeebrugge waar een transitmigrant het winnende krasbiljet kocht. Beeld Tim Lescrauwaet

Dat ligt moeilijk voor deze winnaar. Erkende vluchtelingen hebben in België recht op basisbankdiensten, in de vorm van een zichtrekening met een debetkaart, maar volgens bankenfederatie Febelfin is dat niet het geval voor mensen die illegaal in het land zijn en ook geen aanstalten maken om hier asiel aan te vragen. “Misschien zou een asielaanvraag de sleutel kunnen zijn in dit verhaal”, zegt woordvoerder Isabelle Marchand.

Als de man een asielaanvraag zou indienen, zou hij een beslissing over het recht op asiel kunnen afwachten voor hij zijn geld gaat innen. Daarvoor hij volgens de Nationale Loterij een jaar tijd. In die periode loopt hij wel het risico om zijn krasbiljet te verliezen. Een kluis in een bank huren, is geen optie. Ook dat wordt volgens Febelfin niet toegestaan aan iemand zonder papieren.

De man zou met 250.000 euro wel een woning kunnen kopen in België. Als op een bepaald moment zijn asielaanvraag wordt afgewezen en de twintiger een bevel krijgt om het land te verlaten, kan hij dat huis uiteraard niet meenemen. “Ook bankrekeningen worden op zo'n moment geblokkeerd”, zegt advocaat migratierecht Benoit Dhondt. “Ik heb cliënten die schadevergoedingen moeten krijgen van de overheid, maar daar niet aankunnen omdat hun rekening vastzit. Het illustreert hoe bankdiensten eigenlijk een basisbehoefte zouden moeten zijn.”

“Het leek eerst een sprookje”, zegt Fernand Maréchal. “Maar dit is verdraaid moeilijk uit te werken.”