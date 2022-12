‘Eindelijk wordt er geïnvesteerd in vrouwenvoetbal. Ik moest vroeger in een mannentruitje spelen’

Voor het eerst telt België 50.000 voetballende meisjes en vrouwen. Gewezen speelster en bondscoach van de Red Flames Anne Noë (63) juicht toe dat vrouwenvoetbal eindelijk serieus wordt genomen. ‘Een deftig inkomen kan niet te veel gevraagd zijn.’

Wat ligt er aan de basis van de toenemende populariteit van vrouwenvoetbal?

“De beslissing van de Belgische Voetbalbond om in het vrouwenvoetbal te investeren nadat men er lang de neus voor heeft opgetrokken, is cruciaal.

“In 2019 lanceerde de Koninklijke Belgische Voetbalbond het actieplan The World At Our Feet om het vrouwenvoetbal in België verder te ontwikkelen. Via het project UEFA Playmakers Disney kunnen voetbalclubs sindsdien speelse trainingen organiseren geïnspireerd op Disney-verhalen met vrouwelijke hoofdrollen. De bedoeling is om meisjes van 5 tot 10 jaar op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met voetbal. Daarnaast kunnen scholen via het project Love Football voetbalinitiaties specifiek gericht op meisjes laten organiseren.

“Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. In 2019 telde ons land nog 38.500 voetbalsters. Het aantal aangesloten speelsters is inmiddels met 30 procent gegroeid tot 50.000.”

Zit het succes van de Red Flames daar ook voor iets tussen?

“Zeker. De prestaties van de Red Flames doen het vrouwenvoetbal aan populariteit winnen. Meisjes als Janice Cayman, Tessa Wullaert of Imke Courtois zijn prachtige ambassadeurs voor de sport.

“Naast de inspanningen om de basis te verbreden is de investering in een betere omkadering van de Red Flames een belangrijke factor. Ik speelde vroeger in een mannentruitje waarvan ik de mouwen moest oprollen en ik moest onbetaald verlof nemen voor de voorbereidingen en wedstrijden met de Red Flames. Terwijl de begeleiding nu niet moet onderdoen voor die van de mannen.

“Betere prestaties zorgen dan weer voor extra media-aandacht, terwijl je vroeger met moeite een woordje in de krant las over het vrouwenvoetbal, laat staan dat wedstrijden op televisie zouden worden uitgezonden. De vicieuze cirkel is nu eindelijk doorbroken. De toegenomen populariteit van het vrouwenvoetbal maakt dat ouders zien dat je ook als vrouw een mooie carrière kunt uitbouwen. Zo krijgen hun dochters sneller een kans om te voetballen.”

Waarom is het belangrijk veel meisjes aan het voetballen te krijgen?

“Meer voetballende meisjes betekent dat de basis om talent uit te rekruteren breder is. Daardoor kunnen meisjes onderling trainen en competitiematchen tegen elkaar spelen, in plaats van tegen jongens te moeten spelen.

“Ook in het topsportbeleid zijn op dat vlak belangrijke stappen gezet. Vroeger moesten de meisjes naar de jongenstopsportschool. Tessa, Imke en Janice komen nog uit de generatie die met de jongens mee moesten. Dat is af en toe niet slecht, maar het is een goede zaak dat er een aparte school voor meisjes is.”

Wat is er nodig om het Belgische vrouwenvoetbal naar een nog hoger niveau te tillen?

“Verdere professionalisering. Een land als Portugal telt een twintigtal speelsters die zich voltijds op hun voetbalcarrière kunnen toeleggen. Bij ons zijn dat er een vijftal. De rest moet ochtend- of avondtrainingen combineren met een andere job.

“Dat de licentievoorwaarden verstrengen en clubs verplicht worden meer te investeren in het vrouwenvoetbal is een goede zaak. Terwijl vrouwelijke speelsters vroeger twee keer in de week konden trainen is dat nu tot vijf keer in de week en soms twee keer dag.

“Speelsters beter betalen is een ander belangrijk deel van de oplossing. Het is onrealistisch te verwachten dat vrouwen evenveel zouden verdienen als de mannen, maar een deftig inkomen en de mogelijkheid om iets opzij te zetten voor na hun carrière kan niet te veel gevraagd zijn.”