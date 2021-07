Eindelijk op kamp, maar cijfers stijgen: ‘Hier zijn we eventjes weg van de wereld’

Net nu de jeugdkampen hun piekperiode inzetten, stijgen de besmettingen weer. In de bossen van Westmalle laten jongeren de pret niet bederven. ‘Gewoon wat spelletjes spelen is na zo’n jaar echt absurd leuk.’

“Allez, lama.” In het mooie groen rond de abdij van Westmalle geven de totemnamen al meteen weg dat er scouts in de nabije omgeving zijn. Tussen de jins van Scouts Jan Breydel en Gidsen Sint-Katrien uit Sint-Katelijne-Waver vinden we onder meer een wolf en een gibbon, en aan sommige oogjes te zien waren er eerder op de dag ook een paar katers. Met een twintigtal genieten ze duidelijk vrank en vrij van hun kampbubbel. Achttienjarigen laten met de glimlach hun beste ninja- en worstelmoves zien, halen de waterpistolen al grienend boven. “Gewoon wat spelletjes spelen en genieten van het zonnetje, na wat er het voorbije jaar allemaal is gebeurd, dat is echt absurd leuk.”

Met het mooie weer zit het voorlopig nog niet mee. Te denken dat deze deze groep, de meesten net afgestudeerd, normaal naar Spanje zou gaan. “Maar we hebben uiteindelijk gekozen voor het best mogelijke scenario”, zegt leidster Emma Vermeylen. “Hier zijn we evengoed eventjes weg van de wereld, en moeten we tenminste niet de hele tijd met mondmaskers rondlopen.” Er volgt een cynisch grapje over feestende jongeren in Lloret de Mar, maar ook in België zijn de besmettingen wel weer aan het oplopen - een stijging van 86 procent in vergelijking met een week eerder.

Op scoutskamp in Westmalle. ‘We vermijden het nieuws bewust een beetje.’ Beeld Tine Schoemaker

“Of we daar geen stress van krijgen? We vermijden het nieuws bewust een beetje terwijl we hier zitten. Dat is wellicht het grootste verschil met vorig jaar. Toen zaten we met vijftig rond de radio om te horen dat de avondklok in Antwerpen was ingesteld.”

Jeugdkampen stopgezet

Aan alles merk je dat jongeren op zoek zijn naar een zomer zonder zorgen, een weekje weg van alle regelneverij. Een uitgewerkt zomerplan impliceert natuurlijk wel dat er nog regels zijn. Maar deze maand mag een kampbubbel uit honderd personen bestaan, leiding en kookploeg niet meegeteld, terwijl dat er vorig jaar maar maximaal vijftig waren. “Ook de typische activiteiten, zoals een verkenningstocht zonder leiding, kunnen weer”, legt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen uit. Hij is tevreden dat de ziel niet uit de zomerkampen is geknepen.

“Eigenlijk ziet ons tentenkamp er precies hetzelfde uit als andere jaren”, zegt Sara Grypp van Akabe Edegem, die even verderop in Westmalle geposteerd zijn. Vanaf maandag zullen ruim dertig scoutsleden met een beperking er hun kamp aanvatten. “Het is enkel wanneer we ons buiten het terrein begeven dat er mondmaskers nodig zijn. Onze jaarlijkse zwemactiviteit hebben we door de omstandigheden vervangen door minigolf. Vorig jaar is het allemaal goed verlopen, dat geeft ons het nodige vertrouwen.”

Vorig jaar waren er amper coronabesmettingen op kamp (0,2 procent) en werd pas in de tweede helft van juli een eerste kamp stopgezet. “En jongeren weten intussen al beter wat hen te wachten staat”, zegt Jonas Smeulders (KLJ). “We hebben dit jaar veel minder vragen gekregen over de kampen.”

Scoutskamp Beeld Tine Schoemaker

Toch oogt de huidige balans twijfelachtig: vandaag zijn er al minstens zestien Vlaamse jeugdkampen vervroegd stopgezet, zo blijkt uit een rondvraag bij Scouts en Gidsen (9), KSA (3), Chiro (4), KLJ (0) en Kazou (0). Ook zijn enkele kampen niet of met vertraging vertrokken. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) liet echter al weten dat de regels niet verstrengd worden.

“Dit toont vooral dat de leiding hun verantwoordelijkheid opneemt”, zegt Niels De Ceulaer (Chirojeugd Vlaanderen). “Sommige groepen zijn zelfs voorzichtiger geweest dan de noodprocedure voorschrijft.”

Een kind met duidelijke symptomen moet naar huis en een test ondergaan. Is deze positief, dan moet iedereen die bij die persoon slaapt en/of eet hetzelfde lot ondergaan. Als daarbij meer dan dertig procent positief blijkt, moet iedereen binnen de kampbubbel thuis of ter plaatse getest worden. In de praktijk blijkt alvast dat kampen die stopgezet worden, dat integraal doen. Een domper voor alle betrokkenen. “Ook voor ouders heeft dat een enorme impact op de gezinsplanning”, zegt Van Reusel.

Ouders

“Maar dit zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen”, zegt Van Reusel, die wijst op negen stopgezette kampen binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen op een totaal van een kleine duizend die onderweg of al voorbij zijn. “Als onze permanentie vragen krijgt van een leiding, gaat het meestal niet over die noodprocedure. Wel: ‘Doen we dit goed?’ Dat toont erg veel toewijding.”

Op het perron van Antwerpen-Berchem maken een zestigtal scoutswelpen zich klaar om hun kamp in Arendonk met een laatste treinrit af te sluiten. “Het is vrij vlekkeloos verlopen. We hadden een aantal sneltesten mee, om bij het minste vermoeden een eerste check-up te doen”, zegt een van de leiders. “We zijn altijd op het terrein gebleven. Als je met een gezonde groep kan vertrekken, ben je gerust voor de rest van de week.”

Dat laatste bleek geen evidentie. “Eén kind moesten we op de eerste dag naar huis sturen, wegens duidelijke symptomen. We vernamen nadien dat die symptomen er blijkbaar al voor aanvang van het kamp waren.” Ouders die de regels aan hun laars lappen, daar heb je als leiding natuurlijk weinig vat op.