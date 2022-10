Eindelijk krijgt Irak een nieuwe premier. Kan hij orde op zaken stellen?

Twaalf maanden en drie dagen nadat de Irakezen naar de stembus zijn geweest, is er eindelijk een kabinet in de maak. De man die donderdag naar voren werd geschoven als kandidaat-premier is Mohammed al-Soudani, een 52-jarige veteraan uit sjiitische hoek. Hij heeft een maand de tijd om een regering te vormen, waarna er een vertrouwensstemming volgt in het parlement.

Daarmee komt het einde in zicht van de langste periode zonder kabinet in de Iraakse geschiedenis, en van maanden vol instabiliteit. Eind augustus vielen in de hoofdstad Bagdad tientallen doden bij vuurgevechten tussen diverse sjiitische milities, en die spanningen duren nog steeds voort.

De keuze voor Soudani komt niet als een verrassing, in de eerste plaats omdat zijn land een ongeschreven regel kent die stelt dat de premier altijd een sjiiet moet zijn (de parlementsvoorzitter is volgens die verdeelsleutel altijd een soenniet, de president een Koerd). Afgelopen zomer werd hij al als kandidaat gepresenteerd door een alliantie van sjiitische partijen, losjes gegroepeerd rond Nouri al-Maliki, de sterke man in Irak tussen 2006 en 2014. Onder diens bewind werden soennieten gemarginaliseerd en konden sjiitische milities met Iraanse steun hun macht verstevigen. Ofschoon Soudani beweert dat hij boven de partijen staat, wordt hij door critici beschouwd als een pion van diezelfde Maliki.

Vader geëxecuteerd

Soudani, geboren in Bagdad, was 10 jaar oud toen zijn vader werd geëxecuteerd in opdracht van het bewind van dictator Saddam Hussein. Zijn misdaad was het lidmaatschap van de sjiitische Dawa-partij die onder Saddam verboden werd. Sjiieten zijn in Irak de grootste religieuze groep, maar hadden onder (soenniet) Saddam Hussein niets te zeggen. Veel partijleden zochten daarom bescherming in het buurland Iran. Soudani deed dat niet en bleef in Irak. Dat kan hem nu, decennia later, enig krediet opleveren.

Na de Amerikaanse inval in 2003 en de val van Saddam werd hij burgemeester van Amarah, de hoofdstad van de moerasrijke provincie Maysan, waar zijn stam oorspronkelijk vandaan komt. Later volgde een gouverneurschap van diezelfde provincie, plus diverse ministersposten. Alles namens de Dawa Partij, die wordt geleid door Maliki. Om afstand tot hem te creëren, zegde Soudani twee jaar geleden zijn lidmaatschap van Dawa op en lanceerde hij zijn eigen partij.

Afhankelijk

“Ik verwacht niet dat hij een sterke, onafhankelijke premier zal zijn”, zegt Lahib Higel, analist bij de International Crisis Group. “Daarvoor is hij te afhankelijk van de pro-Iraanse partijen die hem steunen, onder wie de factie van Maliki.” Volgens Sajad Jiyad, onderzoeker voor de Amerikaanse denktank The Century Foundation, rolt er straks een ministersploeg uit die niet wezenlijk verschilt van eerdere regeringen. De kans dat die serieus werk zal maken van de strijd tegen corruptie, lijkt daarom klein.

Irak kampt met een grote jeugdwerkloosheid, stroomtekorten en een sterk wantrouwen tegen de politieke klasse. Tientallen activisten werden door milities vermoord zonder dat dit tot vervolging leidde. De opkomst bij de parlementsverkiezingen van vorig jaar kwam nauwelijks boven de 40 procent uit. “We zullen de werkelijke eisen van de jeugd niet vergeten”, zo beloofde Soudani donderdag.

Een tweede vraagteken is de machtspositie van de sjiitische geestelijke Muqtada al-Sadr, de man wiens populistische beweging vorig jaar de verkiezingen won en wiens aanhangers afgelopen zomer het parlement bezetten. Sadr is een gezworen vijand van Maliki en probeerde vergeefs een coalitie zonder hem te smeden. Nu staat hij zelf met lege handen, in een land waar partijen van oudsher gewend zijn een punt van de taart te krijgen. Op de benoeming van Soudani heeft hij nog niet gereageerd.