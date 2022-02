‘Eindelijk heeft het recht gesproken’: Belg zat bijna zeven jaar onschuldig in Nederlandse gevangenissen

“Het hof komt tot de conclusie dat bij weging van beide scenario’s het inbraakscenario zoveel gewicht in de schaal legt dat de balans onvoldoende overtuigt aan de kant van het daderscenario. De tenlastelegging kan als gevolg hiervan niet overtuigend worden bewezen en de verdachte dient dan ook te worden vrijgesproken.”

Met die woorden zette de rechter in hoger beroep in Den Haag woensdagmiddag een punt achter het derde en normaal laatste proces tegen de Belg Wim S. (46). De man barstte in tranen uit in de rechtszaal.

Mister Big

In de vroege ochtend van zondag 19 december 2010 belde Wim S. het noodnummer 112 nadat hij het lichaam van zijn partner Heidy Goedhart in zijn achtertuin in Kaatsheuvel aantrof boven op haar fiets. De 34-jarige moeder van twee overleed, meer dan waarschijnlijk doordat ze bij thuiskomst na een feestje op een gewelddadige inbreker was gebotst.

De politie ontdekte vrij snel dat S. een minnares had en focuste van in het begin alleen nog op hem als verdachte. De man werd maandenlang aangehouden, maar kwam midden 2011 vrij doordat geen van de op de plaats delict aangetroffen sporen de aanklacht ondersteunden.

In september 2013 startte de Nederlandse politie met een methode die ze zelf bestempelt als Werken Onder Dekmantel (WOD), maar in feite neerkomt op een kopie van de Canadese Mister Big-operatie. Sinds de reeks The Confession Tapes op Netflix staat de methode wereldwijd ter discussie.

Wim S. werd benaderd door undercoveragenten ‘Joep’ en ‘Katia’, allebei zogezegd uiterst succesvol in de vipbeveiligingsbranche. Joep overlaadde Wim S. met erg lucratieve en steeds criminelere IT-klussen. De politie mobiliseerde BMW’s, racewagens, dure hotelkamers en Harley Davidsons om S. mee te slepen in een extreem luxueus en maffieus bestaan van makkelijk geld. Hij kreeg ook tienduizenden euro’s cash toegestopt voor IT-klusjes van amper een halfuur.

Bekentenis

Toen S. een jaar later plots zijn baan als IT-er bij Belgacom in Brussel verloor, kon hij in Marbella op sollicitatie bij Mister Big, de baas van Joep. Die wilde hem enkel in vaste dienst nemen als Wim de moord op Heidy Goedhart bekende. Want Mister Big wenste enkel mensen in dienst te nemen die hij “100 procent kon vertrouwen”.

Wim S. weigerde eerst waardoor niet enkel hij, maar ook Joep ontslagen werd. Onder druk van die laatste en het besef dat hij virtueel bankroet was, sprak hij in Marbella een soort bekentenis uit. De bekentenis vormde, hoewel gefilmd noch opgenomen, de basis voor een veroordeling van eerst 18 en later 20 jaar cel.

Nederlandse rechtspsychologen en uiteindelijk ook de Hoge Raad uitten erg kritische bedenkingen bij de afgekochte ‘bekentenis’. De Morgen publiceerde in 2018 al een uitgebreide reconstructie van het tot stand komen ervan. Wim S., die begin 2021 al tijdelijk vrijkwam, zat in totaal bijna zeven jaar in Nederlandse gevangenissen. Onschuldig, zo staat nu vast.

Sneeuwsporen

Agenten stonden voor de rechtszaal klaar om S. terug in de boeien te slaan, want het Openbaar Ministerie (OM) hield vast aan de aanklacht en eiste 17,5 jaar cel. Het OM stuurde destijds de Mister Big-operatie aan, maar moest tijdens de debatten aannemelijk zien te maken dat er ook zonder de ‘bekentenis’ aanwijzingen van schuld bestonden tegen Wim S.

In haar vonnis was de rechter scherp voor de Nederlandse politiediensten. Niet enkel vanwege de Mister Big-methode, maar ook omdat ze in de nacht van de moord voetsporen in de sneeuw die van het huis van S. wegstapten niet had opgemeten of gefotografeerd. Ze liet de voetsporen van de – naar nu blijkt – meer dan vermoedelijke dader(s) smelten.

Een tip van een geregistreerde criminele informant in de richting van twee bekende drugscriminelen uit de provincie Noord-Brabant werd niet of nauwelijks onderzocht, zo stipte de rechter in het vonnis aan. In de woning van Wim en Heidy werd ook vreemd mannelijk DNA aangetroffen, meer dan vermoedelijk van de inbreker(s) waar de Nederlandse politie tijdens het onderzoek niet van wilde weten.

“Eindelijk heeft het recht gesproken”, zo reageerde een emotionele Wim S. achteraf. “De rechter heeft zich heel duidelijk uitgesproken over de WOD en over het vreemde DNA. Ik vind het heel verdrietig voor de nabestaanden van Heidy, waar ik zelf ook toe behoor. Ik hoop nog altijd dat de moordenaar of moordenaars ooit worden gevonden en berecht.”

Familie Goedhart

Familieleden van Heidy Goedhart blijven overtuigd van de schuld van Wim S. en lieten dat in de rechtszaal ook blijken met kreten als “viezerik!”.

Tegen het woensdag uitgesproken vonnis is binnen de twee weken nog cassatieberoep mogelijk, maar dan enkel op louter procedurele gronden en die lijken afwezig. S. zelf zegt niet van plan te gaan procederen voor een schadevergoeding voor de tijd die hij onschuldig in de gevangenis doorbracht.

Wim S. reageerde nog: “Moet ik achterom blijven kijken? Deze zaak heeft elf jaar lang al mijn energie uit mij gezogen, 95 procent van mijn tijd kroop erin. Ik wil eindelijk weer gaan leven. Er blijft ook een zuur gevoel achter. De moordenaar van Heidy loopt nog steeds vrij rond, en dat maakt van iedereen in de rechtszaal verliezers.”