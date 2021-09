Eindelijk duidelijk hoeveel microplastics de Vlaamse rivieren bevatten, maar wat is een veilige drempel?

Zit er te veel microplastic in het Vlaamse oppervlaktewater? Voor het eerst zijn de concentraties gemeten, alleen is nog niet helemaal duidelijk wat een ‘veilige drempel’ is. ‘Bij de huidige concentraties in de bodem kun je beperkte schadelijke effecten niet uitsluiten.’

Wetenschappers van Universiteit Gent, VITO en de Vlaamse Milieumaatschappij namen stalen in negen waterlopen en zochten naar plasticdeeltjes kleiner dan 5 millimeter. In één liter water vonden ze gemiddeld 0,36 plasticdeeltjes, met maxima tot vijf deeltjes per liter. Een kilogram rivierbodem bevat gemiddeld 2.480 deeltjes, met extremen tot 9.600 deeltjes per kilogram. De gevonden concentraties zijn vergelijkbaar met andere Europese landen.

De gevonden aantallen deeltjes zijn wellicht een onderschatting. “Deeltjes kleiner dan 20 micrometer (een duizendste van een millimeter) kunnen we niet goed meten’,” zegt Asselman. “Vermoedelijk komen er van die erg kleine partikels ook nog grote aantallen voor in het milieu.”

De plasticdeeltjes in rivierwater en -bodems blijken voornamelijk uit polystyreen en polypropyleen te bestaan, de bouwstenen van plastic flessen en verpakkingen. “Daaruit blijkt dat de strijd tegen zwerfvuil een belangrijk deel van de oplossing is”, zegt Asselman.

Net vandaag maakt de Statiegeldalliantie bekend dat meer dan de helft van de Belgische steden en gemeenten zich inmiddels achter de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen heeft geschaard. “Dat blijft een stok achter de deur wanneer de sector er niet zelf in slaagt de hoeveelheid zwerfvuil te reduceren”, zegt Andy Pieters, woordvoerder van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “De evaluatie is alvast vervroegd naar 2022, in plaats van 2024 zoals voorzien in het regeerakkoord.”

Bandenpartikels

De nieuwe studie kijkt in het bijzonder naar de hoeveelheid microplastics in huishoudelijk afvalwater. Die komen onder meer vrij uit cosmetica, verzorgingproducten en bij het wassen van kledij zoals fleeces. Zo verdwijnen er per Vlaming en per dag ruim 1.100 plasticdeeltjes in het afvoerputje.

Het goede nieuws is dat rioolwaterzuiveringsinstallaties bijna 98 procent van het plastic uit het water kunnen filteren, zo blijkt uit metingen voor en na zuivering. Maar 17 procent van de Vlaamse huishoudens is nog niet aangesloten op een zuiveringsstation. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 60 procent van de 623 kilogram microplastics die jaarlijks via huishoudelijk afvalwater in het milieu terechtkomen. “We hebben vorig jaar 128 miljoen extra uitgetrokken voor de aanleg van rioleringen en dringen er bij de gemeenten op aan dat proces te versnellen”, klinkt het op het kabinet Demir.

Beeld rv

In het totaalplaatje lijkt de rol van huishoudelijk afvalwater beperkt. De studie kijkt niet specifiek naar de andere bronnen van plasticvervuiling, zoals de industrie en zwerfvuil. “Die zullen belangrijker zijn dan huishoudelijk afvalwater”, zegt Asselman.

Voor het eerst is wel gekeken naar de rol van kleine partikels die vrijkomen door de slijtage van autobanden. Daarvan belanden er naar schatting 250 ton per jaar via afspoelend regenwater in het oppervlaktewater. Een aanzienlijke bijdrage, en ook dat is wellicht een onderschatting. “Er is voor deze pilootstudie enkel bemonsterd langs autosnelwegen en niet in steden, waar er door starten en stoppen wellicht meer partikels vrijkomen”, aldus Asselman. Strengere normen voor bandenproducenten en zuivering van het afspoelwater zouden soelaas kunnen brengen.

Onduidelijke risico’s

De onderzoekers schatten het risico op het waterleven laag in. “De concentraties in het water liggen onder de drempelwaarde van 740 deeltjes per liter waaronder we geen schadelijke effecten verwachten”, zegt Asselman. Voor rivierbodems is nog geen veilige drempelwaarde bepaald. Voor de zeebodem bedraagt die 540 deeltjes per kilogram. “Het European Chemical Agency (ECHA) adviseert voor rivierbodems een drempel die tien keer hoger ligt”, zegt Asselman. “Het onderzoek naar microplastics staat echter veel verder in zee dan in zoet water. Er is dringend nood aan betere data over de impact op zoetwaterorganismen.”

De drempelwaardekeuze maakt daarbij nogal uit. “Bij een lagere drempelwaarde krijg je een heel ander verhaal, zoals we in het PFOS-verhaal hebben gezien”, zegt Asselman. “Bij de huidige concentraties in de bodem kunnen beperkte schadelijke effecten bijgevolg niet uitgesloten worden. Maar het is niet zo dat ecosystemen plots zullen instorten.”

Microplastics kunnen zich onder meer opstapelen in organen of ontstekingen veroorzaken. “Maar over wat ze precies doen, en wat de mogelijke gevolgen zijn voor dier en mens op lange termijn, is nog veel onduidelijkheid”, aldus Asselman. “Er zijn nog geen veilige drempelwaardes voor menselijke blootstelling bekend.”

In leidingwater vonden de wetenschappers tot 0,06 deeltjes per liter. Met andere woorden: wie 100 liter kraantjeswater drinkt, krijgt tot een zestal plasticdeeltjes binnen. Al betekent dit niet dat het gezonder is om flessenwater te drinken. “In flessenwater liggen de concentraties tot twintig keer hoger”, zegt Asselman. “De lage concentraties in leidingwater zijn goed nieuws. Maar dit is slechts één en wellicht niet de belangrijkste blootstellingsroute. In verder onderzoek proberen we beter zicht te krijgen op hoeveel microplastics we precies binnen krijgen en wat die doen in ons lichaam.”