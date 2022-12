Einde zonder guitige knipoog voor Suske en Wiske Museum: ‘Dit was een goed draaiend museum. Begrijpe wie begrijpen kan’

“En dit is onze topper”, lacht educatief medewerkster Leen De Haes. We zijn zonet doekamers gepasseerd waar kinderen ‘Wie is het?’ kunnen spelen met schurken als de zwarte madam of Krimson, waar ze zich stripposes kunnen aanmeten voor grote spiegels, of hun eigen personages kunnen samenstellen aan de hand van een databank vol moustaches, hoofddeksels, ogen of neuzen.

“Maar het grootste jolijt vindt hier plaats”, klinkt het, terwijl we Barabas’ teletijdmachine binnenwandelen. Wie naar de oudheid, de middeleeuwen of de toekomst geflitst wil worden, één adres: Suske en Wiske Museum in Kalmthout. Een interactief doemuseum, verduidelijkt men hier. We nemen plaats voor een groen scherm en, hopla, plots staan we in een middeleeuwse Sus en Wis-setting én wordt mijn kinderhart gevuld met nostalgie. “Moet je je voorstellen hoe dat is voor kinderen.”

Ultimatum

Al jarenlang lokt het museum scholen van over heel Vlaanderen. Volgens waarnemend directeur Lieve Crauwels gaat het op jaarbasis om circa tienduizend leerlingen en vijfduizend particuliere bezoekers, bestaande uit gezinnen, (groot)ouders met hun kleinkinderen en Suske en Wiske-fans. Zelfs verjaardagsfeestjes konden er gevierd worden.

Dat is mogelijk allemaal voorbij op 1 januari 2025, zo liet de provincie Antwerpen vorige week weten, nota bene enkele dagen nadat het museum hapjes en drankjes liet aanslepen om zijn 25-jarig jubileum te vieren. Bij het Antwerpse Provinciehuis zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) dat “we het niet langer onze taak vinden om de exploitatie van het museum op ons te nemen”.

Beeld rv

“Op het einde van de dag moeten er keuzes gemaakt worden”, stelt hij. “Elk bestuur lijdt onder de inflatie van de lonen en de energiekosten. Komt daarbij dat de Vlaamse regering in 2014 al in hun regeerakkoord besliste dat de provincies niet meer bevoegd zijn voor de zogenaamde persoonsgebonden materies, waaronder het Suske een Wiske Museum of de Turnhoutse Warande vallen. Goed, we hebben het museum tot nu toe behouden, maar nu hebben we toch een ultimatum gesteld.”

Puur technisch gezien is het volgens Lemmens een zaak voor Vlaanderen. Een eerste stap hebben ze echter zelf al gezet door contact op te nemen met de gemeente Kalmthout. “Maar daar liet men ons weten dat zij zo’n overname niet zien zitten omdat ze het financieel niet aankunnen.”

Sponsoring

Helena Vandersteen, Willy Vandersteens oudste dochter die de belangen behartigt van haar vaders creaties, viel uit de lucht toen vrijdag iemand van de provincie bij haar langskwam met het nieuws. “Ze wilden het me vertellen voor het in de kranten stond, maar het was al te laat”, zegt ze. Ze begrijpt het wel: er moet bezuinigd worden. “Goed dat men prioriteiten stelt, dat is belangrijk. Maar daar vallen kinderen blijkbaar niet onder. En ach, zodra er kunst of theater aan te pas komt, is er blijkbaar ook geen geld meer. (cynisch) Ik heb al gesuggereerd een voetbalclub op te richten.”

Beeld rv

Niet dat ze de bui niet had zien hangen. “Een jaar of twee geleden polsten ze me al of er geen sponsoring mogelijk was. Vind dat maar eens voor een museum.”

Ze haalt de 275.000 euro aan die werd gepompt in de grondige renovatie van het museum, nu drie jaar geleden. “Zondag op het feest was iedereen er nog vol lof over. Het is ook schitterend gedaan. Het gebouw en het interactieve parcours leven weer. En ineens moet het worden afgevoerd? Bovendien, dit was een goed draaiend museum. Begrijpe wie begrijpen kan.”

Of het helemaal over en uit is? “We gaan actief mee de markt bestuderen en zoeken naar een overnemer”, stelt Luk Lemmens alvast. “Want ook wij vinden het een waardevol museum.” En als dat niets oplevert? “Dan is Vlaanderen aan zet”, meent hij.

Beeld rv

Helena Vandersteen gelooft intussen niet in een overnemer. “Wie zou zich daartoe willen engageren? Musea draaien doorgaans niet met winst.” Ze schudt het hoofd. “Iedereen in het museum zit op het tandvlees, zich afvragend waarom zo’n goed lopend project waar met hart en ziel is aan gewerkt, moet worden afgevoerd. Binnen twee jaar weten de medewerkers of ze op straat staan. Ik blijf het een vreemde beslissing vinden.”