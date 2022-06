Einde van een Instagram-sprookje: geliefde Instacop blijkt extreemrechtse agente te zijn

Adrienne Koleszár maakte in 2015 een Instagram-account aan om foto’s en filmpjes te delen van haar enthousiaste fitnessregime. Maar al snel merkte ze dat haar volgers vooral geïnteresseerd ­waren in haar werk als politie­agent. In overleg met haar baas plaatste ze een foto van zichzelf in uniform. Dat trok meteen de aandacht van Duitse media, die haar tot ‘Duitslands meest sexy agent’ bombarderen.

Het was de start van een trend die ‘Instacops’ wordt genoemd: Duitse agenten die op sociale media een inkijk geven in hun werk- en privéleven. De politie was in eerste instantie blij met de trend, want het imago van de veiligheidsdiensten moest nodig opgepoetst worden. De afgelopen jaren ging de politie gebukt onder verschillende schandalen, waarbij duidelijk werd dat veel agenten banden hebben met extreemrechts.

Toch worstelde de politie de afgelopen jaren met de Instacops. Twee agenten werden op het matje geroepen nadat zij een video hadden geplaatst van een huiszoeking waarbij ze onder discolichten dansten op de Bee Gees-klassieker ‘Stayin’ Alive’. Een andere agent, met 30.000 volgers op Instagram, werd berispt voor het plaatsen van een video waarin zij voor een grap haar dienstwapen gebruikt.

Om het socialemediagebruik van agenten in goede banen te ­leiden, besloot de politie in Nedersaksen vorig jaar het heft in eigen hand te nemen: 33 agenten kregen een officieel Instagram-account om zelf te beheren. Zo werd het gebruik van privéaccounts overbodig. “De agenten zijn betrouwbare en jonge mensen”, aldus het Nedersaksische ministerie van Binnenlandse Zaken.

Averechts effect

Een uitermate geschikte kandidaat voor dat project leek Anna Jendrny te zijn, een 29-jarige agent die met politiehonden werkt. De goedlachse jonge vrouw, die filmpjes met haar hond plaatste, scoorde in ieder geval goed dankzij de algoritmen van Instagram. In korte tijd had ze als ‘het vriendelijke gezicht’ van de politie in de stad Hannover meer dan achtduizend volgers.

Toch bracht het Nedersaksische Instacops-project onbedoeld aan het licht waar het de aandacht juist vanaf probeerde te leiden. Vorige week onthulde een onderzoekscollectief dat ook Jendrny in extreemrechtse kringen verkeert. Haar partner hielp de regionale tak van de rechts-extremistische partij Der Dritte Weg op te zetten en vernielde eerder een links café.

De politie onderzoekt momenteel of het wel een goede zaak is dat haar politiehond Kenai in haar gezin verblijft. Aan Anna Jendrny’s bijbaan als influencer is in ieder geval voortijdig een einde gekomen: haar Instagram-account werd meteen verwijderd.