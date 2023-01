Einde van de wereld was nog nooit zo dichtbij: Doomsday Clock staat nu op 90 seconden voor middernacht

De Doomsday Clock werd in 1947 gemaakt door een groep wetenschappers, waaronder ook Albert Einstein, die hadden meegewerkt aan het Manhattan Project om de allereerste nucleaire wapens te ontwikkelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De klok begon toen te tikken om zeven minuten voor middernacht. Twaalf uur staat symbool voor het einde van de wereld: hoe dichter bij middernacht, hoe dichter bij de apocalyps.

Het tijdstip wordt elk jaar aangepast. Een raad van wetenschappers, waaronder 13 Nobelprijswinnaars, komt dan samen om de wereldgebeurtenissen te bespreken. Politieke spanningen en de klimaatverandering spelen een rol, maar bijvoorbeeld ook een pandemie.

Sinds gisteren staat de Doomsday Clock op 90 seconden voor middernacht. Tijdens de coronacrisis in 2020 verschoven de wijzers al naar 100 seconden, maar sinds de oprichting in 1947 waren we nog nooit zo dicht bij het einde van de wereld. Het is geen verrassing dat de oorlog in Oekraïne daar iets mee te maken heeft. Door dat conflict herleeft ook de angst voor een nucleaire oorlog, zeggen de wetenschappers.

De klok was het verst verwijderd van middernacht in 1991, met zeventien minuten voor middernacht. Dat was na het einde van de Koude Oorlog en de ondertekening van een verdrag om de kernwapenarsenalen te verminderen.