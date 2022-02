Einde truckersprotest Canada lijkt in zicht: ‘Tijd dat deze illegale en gevaarlijke activiteiten ophouden’

Vrijdag begon de Canadese politie met de arrestatie van de tientallen demonstranten die de afgelopen week, na talloze oproepen, weigerden te vertrekken. Een meerderheid van demonstranten was het enkel oneens met het coronabeleid van premier Justin Trudeau, maar er zaten ook radicaal-rechtse figuren in het protest. Op televisiebeelden was te zien hoe de politie minstens zeven arrestaties verrichtte, overigens zonder geweld te gebruiken.

‘Sommige demonstranten geven zich over’, liet de politie van Ottawa via Twitter weten. ‘We vragen demonstranten om vreedzaam te blijven en zich aan de wet te houden.’ Trudeau stelde deze week voor het eerst in vijftig jaar een noodwet in werking die de federale regering ruimere bevoegdheden geeft om op te treden.

Kort nadat de overheid vorige maand een vaccinatieplicht had ingesteld voor vrachtwagenchauffeurs, besloten honderden truckers met een ‘Freedom Convoy’ naar de hoofdstad te rijden. Op 28 januari arriveerden ze met veel bombarie in Ottawa. Sommige chauffeurs hielden tot drie uur ’s nachts hun claxons ingedrukt. Wat begon als protest tegen de vaccinatieplicht, groeide uit tot een breder protest tegen alle coronamaatregelen en het beleid van de regering-Trudeau.

Inwoners voelden zich bedreigd

De blokkade van de vrachtwagenchauffeurs had grote gevolgen voor het leven van inwoners van Ottawa: het verkeer liep vast, winkels konden niet worden bevoorraad, restaurants sloten hun deuren. Veel inwoners van de stad voelden zich bedreigd, sommige demonstranten trokken mondkapjes van de gezichten van voorbijgangers.

‘Het is tijd dat deze illegale en gevaarlijke activiteiten ophouden’, zei premier Trudeau donderdag. Twee protestleiders, Chris Barber en Tamara Lich, werden aangehouden op verdenking van het ‘aanzetten tot onheil’. In Canada leven veel regionale grieven tegen de landelijke overheid in Ottawa, die niet genoeg zou luisteren naar kiezers buiten de grote steden. Lich zat bij een rechtse partij die pleitte voor een ‘Wexit’, afscheiding van het rurale westen van Canada van de rest van het land.

Bijna de helft van de Canadese bevolking heeft begrip voor de bezwaren van de vrachtwagenchauffeurs, maar driekwart vindt tegelijkertijd ook dat de blokkades moeten stoppen. De afgelopen weken zijn in sommige provincies wat coronamaatregelen versoepeld, maar de vaccinatieplicht voor vrachtwagenchauffeurs is nog intact. Een grote meerderheid van de Canadezen steunt het soms strenge coronabeleid van premier Trudeau, ze hopen dat het leven daardoor juist weer sneller terug naar ‘normaal’ kan.

De blokkades hebben ontwrichtende gevolgen gehad voor de Canadese samenleving en economie. Naast het wekenlange protest bij het parlement hadden de truckers ook drie grensovergangen naar de Verenigde Staten geblokkeerd. In het dorp Coutts, bij de grens met de Amerikaanse staat Montana, vond de politie maandag een grote voorraad wapens. Elf demonstranten werden opgepakt. Veel Canadezen vinden dat de autoriteiten sneller en harder hadden moeten optreden. Deze kritiek leidde dinsdag tot het vertrek van Peter Sloy, de politiechef van Ottawa.