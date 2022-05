Einde proces tussen Johnny Depp en Amber Heard in zicht: vanaf vandaag wordt uitspraak verwacht

Waarover gaat het proces weer?

Acteur Johnny Depp klaagde zijn ex-vrouw Amber Heard aan nadat zij in 2018 een opiniestuk schreef voor de Amerikaanse krant The Washington Post. Daarin zei ze dat ze een slachtoffer is van huiselijk geweld. Hoewel Depp niet bij naam werd genoemd, zou het volgens de 58-jarige acteur voor lezers overduidelijk zijn dat het over hem ging. Dit stuk, zegt hij, schaadde zijn reputatie, waardoor hij rollen verloor in de Fantastic Beasts - en Pirates Of The Caribbean-films. Daarvoor eist hij nu dus zo’n 50 miljoen dollar (ongeveer 46 miljoen euro) schadevergoeding. Heard heeft een tegenzaak aangespannen voor 100 miljoen dollar.

Op sociale media leeft de zaak enorm en wordt er flink gespeculeerd over wie deze zaak uiteindelijk gaat winnen.

Wat gaat er nu gebeuren?

Na een proces van zes weken, hielden de juridische teams van het voormalige koppel vrijdag hun slotpleidooien. Het team van Depp beschuldigde Heard ervan “alles te zeggen om haar gelijk te krijgen”. Heards team haalde dan weer aan dat er “ook sprake is van huiselijk geweld als er geen bewijs is”.

De zeven juryleden overleggen nu over een uitspraak. Het beraad gaat vandaag pas verder, omdat het gisteren Memorial Day was in de Verenigde Staten. Vanaf vandaag mogen we dus een uitspraak verwachten in de zaak.