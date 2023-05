‘Eigenlijk zou niemand hier last van mogen ondervinden. Dat is serieus mislukt’: zo verliep dag 2 van de illegale rave in Sint-Truiden

‘Groggy lagen ze op straat, mevrouw, na 24 uur vol drank en drugs.’ De buren van het militair domein in Brustem bekomen van de illegale rave, die inmiddels afgelopen is. Terwijl burgemeester en provincie afgelopen weekend melding maakten van 10.000 ‘festivalgangers’ begaven wij ons tussen het gedreun. ‘Eigenlijk zou niemand hier last van mogen ondervinden. Dat opzet is serieus mislukt.’

De groggy mensen op straat zijn vertrokken wanneer we arriveren in het uitzonderlijk drukke Kerkom. De auto’s die aan het militair domein geparkeerd zijn, zijn stuk voor stuk andere wagens dan gisteren. “Er zijn gisterenavond inderdaad een pak nieuwe mensen bijgekomen”, vertelt een van de buren. Volgens Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters zaten er op een bepaald moment zeker 15.000 mensen illegaal te feesten in het militair domein.

Enkele nieuwsgierige fietsers komen een kijkje nemen op het militair domein. Beeld Bart Borgerhoff

Enkele nieuwsgierige fietsers wagen zich aan de klim om op het militair domein te geraken en zo een kijkje te nemen op de illegale rave. Wij wandelen mee en passeren onderweg verschillende tentjes tussen de bomen. Hier en daar steken voeten uit en één man ligt zelfs volledig knock out in het gras. Niet uitzonderlijk voor een rave van drie dagen blijkbaar. Verschillende mensen werden volgens de gouverneur al afgevoerd naar het ziekenhuis. Eenmaal op het domein aangekomen, zien we een loslopende hond zijn poot opheffen tegen het been van een man. Van zijn natte broek lijkt die laatste zich weinig aan te trekken.

Aan het domein komen we een West-Vlaming tegen. Hij slaat voor de verandering een vriendelijk babbeltje met de buurtbewoners. “Wat we gisteren allemaal naar ons hoofd geslingerd gekregen hebben, kan je niet geloven”, klinkt het bij de buren. “Zijn jullie hier nog nooit binnen geweest?”, vraagt de West-Vlaamse jongeman verwonderd. “Ah, dit gebied wordt nog actief gebruikt? Oei... Maar normaal gezien is het maandag wel voorbij, hoor. Ik was eigenlijk van plan om vanavond al te vertrekken. Het is hier prachtig, maar tactisch gekozen is het niet, nee. Het is eigenlijk de bedoeling dat niemand last heeft van zo’n rave en dat is hier inderdaad serieus mislukt. Weet je, hier zijn mensen vanuit heel Europa: van Roemenen tot Italianen, Duitsers, Grieken en Nederlanders. Niemand leidt of stuurt dit echt. Zes maanden op voorhand wist ik al dat er dit weekend iets georganiseerd zou worden, maar de locatie kende ik pas vrijdag.”

Properder achterlaten

De essentie van het illegale feest is volgens de West-Vlaming om een autonome zone te creëren. “Die willen we properder achterlaten dan we ze gevonden hebben. Vandaar dat de mensen hun afval ook effectief oprapen en meenemen.” Dat er in en rond het militair domein verschillende zeldzame diersoorten hun thuis gevonden hebben, lijkt echter bijzaak. “Ik vind dat heel dubbel, moet ik toegeven. Ik ben zelf ook een heel grote natuurliefhebber, dus dat er een jonge ree sterft, vind ik heel erg. Maar zijn wij nu de grote boosdoeners tegen de natuur? Ook niet hé.”

Anna (41) en Tom (45) uit Breda genieten van hun ontbijt. Alles brachten ze zelf mee: van het tafeltje en de parasol tot het brood. Beeld Bart Borgerhoff

De 45-jarige Tom uit Nederland denkt er hetzelfde over. Hij kwam zaterdagavond met Anna (41) vanuit Breda naar Kerkom. We ontmoeten hen aan hun zelf geknutselde ontbijttafel. “Ik vind dit schitterend: iedereen vermaakt zich en iedereen is vrij om te doen wat hij wil zonder zich iets aan te trekken van de regels van de maatschappij. Wij gaan regelmatig naar zo’n feestjes. Dat is niet altijd super hoor, soms gebeuren er rare dingen. En ja, dat er een reegeit overlijdt, is jammer, maar van zodra de staat een nieuwe fabriek wil plaatsen, vliegen alle regels precies de deur uit. Maar als een gewone mens iets wil organiseren, gelden er zoveel regeltjes. Dat is gewoon krom.”

Barbecue

In het veld zit een groepje jongeren te barbecueën. Hun brandende kolen liggen simpelweg in de aarde gelegd. Een roostertje erover moet de barbecue voorstellen. Een loslopende hond heeft iets geroken en komt even aan het vlees knabbelen. “Wij zijn gisterenavond gearriveerd”, vertelt een Brusselse dame. “Heel fijne sfeer hier. We houden van de muziek, de mensen, de locatie…” Dat het om een illegaal feest gaat, lijkt hen weinig uit te maken. En ook de zeldzame diersoorten die in en rond het militair domein hun thuis hebben, zijn even geen prioriteit voor de zelfverklaarde dierenvrienden. “Natuurlijk vind ik dat erg”, zegt een meisje. “Maar we amuseren ons ook gewoon. Vanavond zijn we weer weg, hoor.”

Beeld Bart Borgerhoff

Beeld Bart Borgerhoff

Beeld Bart Borgerhoff

Beeld Bart Borgerhoff

Beeld Bart Borgerhoff