Eigenaar geeft de hoop op: niemand wil dit tien meter hoge Michael Jackson-beeld hebben

Eigenaar Peter van Gelde, de voormalige uitbater van de McDonald’s in Best die vorige week met pensioen ging, deed zijn uitleg bij Omroep Brabant. Het beeld ligt nu ergens ‘opgebaard’ in een loods. Waar? Dát blijft nog steeds geheim.

Op een ochtend in april 2019 was het gigantische, donkergrijze plastic standbeeld van Michael Jackson − dezelfde als op de hoes van het album HIStory, een pastiche op het Vrijheidsbeeld in New York − bij de McDonald’s opeens weg. Fans waren ontsteld. Hun held was al uit de gratie gevallen. Nu was hun bedevaartsoord hen óók afgepakt. Op de sterfdag van The King of Pop, 25 juni, verzamelden zich elk jaar vele fans op de parkeerplaats in Best. Tot 2019.

Een paar weken eerder was de HBO-documentaire Leaving Neverland uitgekomen. Verhalen over kindermisbruik van Jackson waren er al sinds de jaren 90, maar nu getuigden twee mannen (die eerder nog ontkend hadden) dat zij door de superster stelselmatig seksueel waren misbruikt toen ze kleine jongens waren en als vrienden op zijn ranch in Californië vertoefden. Het proces van grooming beschreven ze tot in detail. Zelfs de zeer specifieke seksuele handelingen die zij omschreven kwamen overeen.

De backlash was groot, wereldwijd. Starbucks deed zijn hits in de ban. En ook Peter van Gelder besloot: dat beeld naast de ingang van de McDrive, dat kan eigenlijk niet meer. Hij had het in 1996 had gekocht voor 33.000 gulden – wat overeenkomt met zo’n 26.500 euro vandaag – op een veiling in Walibi Holland. Nadat het beeld was verdwenen hing er alleen een briefje op de deur van de McDonald’s-vestiging in Best: “We doneren het beeld en de relikwieën aan de Nederlandse Michael Jackson-fanclub.”

Kanshebber Almere

Maar dat bleek niet te kloppen. In een lang verhaal over de strijd rond de nalatenschap van Jackson zocht NRC in 2019 uit wat er gebeurd was met het beeld. Eigenaar Peter van Gelder was “platgebeld”, zei hij, maar had vanwege de ophef alles “on hold” gezet en het beeld in een loods opgeslagen. In de tussentijd hield hij zich stil.

Nu blijkt dat hij met zeker twintig gegadigden heeft gesproken over een nieuw thuis voor het standbeeld. Almere was de grootste kanshebber, daar zou het beeld komen te staan op het Michael Jacksonplein in de Muziekwijk. Maar ook daar liep het stuk op de besmette reputatie van Jackson. Een discotheek in Drenthe vond Van Gelder te afgelegen – het beeld moet makkelijk toegankelijk blijven voor fans, vindt hij. Daarom viel ook een Belgische kasteelheer af.

“Ik wil het niet verkopen, daar gaat het mij niet om”, zegt Van Gelder tegen Omroep Brabant. “Ik ben zelf niet actief op zoek. Als iemand zich meldt, dan is hij van harte welkom.”