Egyptische mummie van tienerjongen werd met 49 amuletten van goud en edelstenen begraven

Het gouden gezicht van de mummie mag imposant zijn, wat eronder ligt is nog interessanter. Deze tienerjongen werd met maar liefst 49 amuletten van goud, edelstenen of luxe keramiek begraven.

Wie na zijn dood toegang wilde tot het hiernamaals, moest eerst een moeizame weg door de onderwereld afleggen, dachten de Oude Egyptenaren. Nabestaanden legden daarom vermoedelijk de 49 amuletten in de sarcofaag om die reis makkelijker te maken - soms zelfs in het lichaam.

Een gouden tong zou de overleden jongen bijvoorbeeld laten spreken in de onderwereld. En waar eerst het hart zat, vonden de onderzoekers een gouden kever, die de overledene moest bijstaan in de reis naar het eeuwige hiernamaals. Aan al die rijkdom is duidelijk te zien dat de jongen destijds een hoge sociaaleconomische status moet hebben gehad.

De mummie werd in 1916 opgegraven in zuid-Egypte. Een eeuw lang verbleef hij in een opslagruimte van het Egyptian Museum in Caïro. Door dit onderzoek komt daar verandering in: het museum gaf de mummie een plek in de permanente tentoonstelling.