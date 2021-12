Efka, ‘de grootste wond van de Griekse staat’, gaat eindelijk op de schop

De Griekse instantie voor pensioenen en ziektekosten Efka gaat op de schop. De trage moloch blinkt uit in klantonvriendelijkheid en bezorgt velen nachtmerries.

In het veelkoppige monster der Griekse bureaucratie steekt één instantie met kop en schouders boven de andere uit: Efka, de nationale instantie verantwoordelijk voor pensioenen en ziektekostenverzekeringen. De verantwoordelijke minister van Arbeid en Sociale Zaken, Kostis Hatzidakis, bestempelde deze moloch onlangs als “het meest problematische onderdeel van de Griekse staat”.

Efka ontstond vijf jaar geleden uit een samenvoeging van diverse fondsen. De stroperigheid daar leidt niet zelden tot nachtmerries bij de 6,5 miljoen Grieken – gepensioneerden, werknemers en zelfstandigen – die regelmatig met Efka te maken hebben.

Ik ben in leven

“Efka staat ruim bovenaan de ranglijst van de ombudsman”, zo memoreerde Hatzidakis afgelopen week. “Maar liefst 48 procent van de klachten daar heeft betrekking op Efka.” Het bekendste probleem, de maandenlange vertraging voordat de uitbetaling van pensioenen begint als een Griek de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, noemde hij slechts het topje van de ijsberg.

Hatzitakis kondigde maatregelen aan – aanleiding voor Griekse media om eens flink uit te pakken met smeuïge voorbeelden van de efkaëske ellende. Naast verhalen over de eindeloze procedures en vertragingen drukte de krant Kathimerini een formulier af waarop een verzekerde met pen in de daarvoor bestemde ruimte had geschreven: ‘Ik ben in leven.’ ‘Getekend in mijn bijzijn’, had een Efka-beambte toegevoegd. Ook de medewerkers van de overheidsdienst zelf zuchten onder de logge organisatie.

Een miljard euro aan leegstaand vastgoed

Zo duurt de levering van toiletpapier aan het hoofdkantoor in Athene gemiddeld zes maanden, exclusief de duur van eventuele bezwaarschriften. De aanschaf van 1.150 computers en 345 printers duurde vijftien maanden. In de tussentijd drukten medewerkers officiële en privacygevoelige documenten maar thuis af. De introductie van een nieuw personeelssysteem duurde veertien maanden, en leidde er uiteindelijk toe dat in juni moest worden ingegrepen om ervoor te zorgen dat medewerkers hun salaris uitbetaald kregen.

Er wachten intern nog 1.127 klachten op afhandeling, en van een miljard euro aan vastgoed door heel Griekenland waarover Efka beschikt staat een vijfde leeg.

‘Reparaties alleen zijn niet genoeg’

De organisatie gaat nu op de schop, kondigde Hatzidakis aan, met onder meer een herverdeling van verantwoordelijkheden. Ook komen er bonussen voor beambten die hard werken, evenals een nieuwe klachtenprocedure en aanbestedingssystematiek. Dat alles naar het voorbeeld van hoe soortgelijke instellingen elders in de EU functioneren.

“Efka is de grootste wond van de Griekse staat”, zo verantwoordt Hatzidakis zijn ingrijpen. “Alleen reparaties zijn niet genoeg. Efka moet in een hogere versnelling om een instelling te worden die vriendelijk is voor de burgers. We respecteren de unieke status van Efka als een juridische entiteit onder publiek recht, maar die is geen reden om de burgers niet te dienen.”