Effect btw-verlaging na maand alweer verdwenen door torenhoge energieprijzen: dit is het resultaat op uw factuur

Wie in april een contract afsluit voor elektriciteit ziet de jaarfactuur stijgen naar gemiddeld 1.708 euro per jaar, een nieuw record. Wie voor aardgas een contract afsluit in april zit aan 3.659 euro op jaarbasis, eveneens een absoluut record. Op jaarbasis komt er zo ruim 450 euro bij tegenover maart.

Daarmee zijn de begin februari door de regering aangekondigde btw-verlagingen voor elektriciteit en aardgas van 21 naar 6 procent nu al niet meer voelbaar.

In maart zakte de elektriciteitsprijs dankzij de verlaging die toen inging wel even naar 1.468 euro, tegenover 1.705 euro in februari. Die verlaging was volledig op het conto van het gedeelte ‘btw’ op de factuur toe te schrijven, dat daalde van gemiddeld 295 euro naar 83 euro (in het paars op de grafiek). De kost van de energiecomponent op de factuur - zeg maar de elektriciteit zelf - nam in april echter zo’n hoge vlucht dat de btw-verlaging bijna geen effect meer had: het gedeelte ‘energie’ steeg van 930 naar liefst 1.156 euro, terwijl de btw maar tot 96 euro toenam.

Voor aardgas is de btw-verlaging zelfs nooit voelbaar geweest: zelfs met de verlaging die in april werd doorgevoerd erbij geteld zit de factuur op recordniveau. De btw-component daalde in april wel van 598 euro naar 207 euro, maar dat kon de stijgende energiecomponent (van 2.539 euro naar een absoluut record van 3.139 euro) niet compenseren. Daarmee is de totale gasfactuur licht hoger dan in januari, de vorige recordmaand.

Zonder de btw-verlaging was uw energiefactuur uiteraard wel nóg hoger uitgevallen. De regering besliste in februari bovendien ook om alle gezinnen met een elektriciteitsaansluiting een premie van 100 euro toe te kennen. Die korting zit niet in de gemiddelde prijzen van de Vreg verrekend.

Voor alle duidelijkheid: ook niet alle gezinnen betalen zo’n hoge jaarfactuur. De cijfers van de regulator slaan op gezinnen die in april een contract afsluiten. Ook wie een variabel contract heeft, ziet de factuur stijgen in april. Voor vaste contracten verandert niks.