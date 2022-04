Eeuwenoude theorie van Darwin eindelijk bewezen: hoe dichter bij de evenaar, hoe kleurrijker de zangvogel

Rond de evenaar hebben zangvogels merkelijk meer kleur dan hun soortgenoten die verder leven. Dat hebben wetenschappers van de universiteit van Sheffield vastgesteld na onderzoek van ruim 4.500 vogelsoorten. Daarmee bewijzen ze een eeuwenoude theorie van Charles Darwin. Dat schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, zo meldt VRT NWS.

Al tijdens zijn reizen in de negentiende eeuw merkte Charles Darwin, wellicht de bekendste bioloog aller tijden, dat zangvogels in het gebied rond de evenaar een pak kleurrijker waren dan soorten die verder naar het zuiden of noorden leven.

Die observatie hebben de onderzoekers van Sheffield nu ook wetenschappelijk bewezen. Zij vergeleken de kleuren van meer dan 4.500 soorten van over de hele wereld. Daarvoor deden ze een beroep op de collectie opgezette vogels van het Britse National History Museum. Uit hun onderzoek blijkt dat het verenkleed van de zangvogelsoorten rond de evenaar tot 30 procent kleurrijker is.

“Dit is opwindend, want dit geeft ons een beter begrip van de factoren die de biodiversiteit op wereldschaal bevorderen en in stand houden”, zegt onderzoeker Chris Cooney.

Links een kleurrijke vogel uit Zuid-Amerika, rechts een minder frivole waterspreeuw uit Duitsland. Beeld RV

Om ze tot in detail te kunnen vergelijken werden alle vogels op dezelfde manier gefotografeerd: dat gebeurde telkens vanuit drie standpunten, zes foto’s in totaal. Op die manier werden niet enkel de zichtbare kleuren van het verenkleed vastgelegd, en de intensiteit ervan, maar kwamen ook kleuren aan het licht die enkel zichtbaar zijn met ultravioletlicht. Vogels hebben namelijk een breder gezichtsveld dan mensen en kunnen schakeringen waarnemen die voor ons met het blote oog niet te zien zijn.

Die hele oefening leverde uiteindelijk meer dan 140.000 foto’s op, die allemaal in de computer werden gestopt voor een nauwkeurige analyse. Daaruit bleek dus dat vogelsoorten die rond de evenaar leven tot 30 procent meer kleur tellen.

Waarom dat precies het geval is, kan het onderzoek nog niet helemaal verklaren. Al blijkt uit eerder onderzoek wel dat de dichtheid van de bossen en het dieet in de tropen een rol spelen. Zo eten vogels met meer kleurdiversiteit vaker vruchten en bloemennectar. En laat het aanbod aan fruit- en bloemsoorten in het tropengebied rond de evenaar nu eenmaal een pak uitgebreider zijn. Dat zou dus voor een deel hun gekleurde veren kunnen verklaren.

Daarnaast heb je dus ook de dichtheid van de bossen. Regenwouden zijn doorgaans dichter en geslotener dan andere bossen op de wereld. De onderzoekers veronderstellen dat vogels daarom een kleurrijker uiterlijk nodig hebben om op te vallen en beter met elkaar te kunnen communiceren.