Eerste vrouwelijke premier van Zweden Magdalena Andersson treedt na enkele uren al af

Minder dan acht uur na haar verkiezing in het parlement tot eerste vrouwelijke regeringsleider in Zweden heeft Magdalena Andersson bij parlementsvoorzitter Andreas Norlén haar ontslag ingediend. De ecologisten stapten op nadat het parlement een alternatief begrotingsontwerp van de oppositie had aangenomen. Het was de eerste keer dat het parlement in Stockholm een begroting goedkeurde die met een ‘extreemrechtse partij’ is onderhandeld”, zei Per Bolund, één van de twee partijleiders op een persconferentie, verwijzend naar de populistische Zweedse Democraten.

“Er is een grondwettelijke praktijk die wil dat een coalitieregering ontslag neemt als een partij die verlaat. Ik wil geen regering leiden waarvan de legitimiteit in het geding is”, zei de sociaaldemocrate op een persconferentie. Ze voegde eraan toe te hopen op herverkiezing bij een latere stemming, zonder coalitiegenoten en dus met een nog kleinere minderheidsregering. Of er effectief een stemming komt, is voorlopig onduidelijk. Parlementsvoorzitter Norlén heeft naar eigen zeggen het ontslag aanvaard en contacteert nu de partijleiders alvorens te beslissen hoe het nu verder moet.

Andersson had bij een vertrouwensstemming de steun van 117 parlementariërs, net genoeg voor een benoeming. Nooit eerder had een Zweedse regering zo’n korte levensduur. Andersson had het stokje overgenomen van haar partijgenoot Stefan Löfven, die zeven jaar aan de macht is geweest. Ze had een pensioendeal gesloten met de Linkse Partij en ook de Groenen waren aan boord.