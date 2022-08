Eerste vrouwelijke officier in Russische dienst omgekomen in Oekraïne: Poetin verliest ‘wolvin’ Olga Kachura

Kachura stierf vorige week bij een raketaanval. Ze was naar verluidt op slag dood toen een Oekraïense raket haar wagen raakte in de stad Horlivka, in de zelfverklaarde pro-Russische Volksrepubliek Donetsk (DPR).

De burgemeester van die stad was volgens het Russische staatspersbureau RIA Novosti de eerste die het nieuws meldde. Volgens Ivan Prikhodko reed Kachura op de autoweg tussen Horlivka en Jasinoevata. Bij de raketaanval kwam nog een tweede persoon om het leven. Twee anderen raakten zwaargewond.

Russische propagandafilmpjes

Ook Margarita Simonyan - het hoofd van de Russische staatstelevisiezender RT - bevestigde het nieuws. “De legendarische Korsa is gestorven in Horlivka... Dat ze mag rusten in vrede...”, schreef zij op Twitter.

Kachura stond bekend als ‘wolvin’ sinds ze in Russische propagandafilmpjes opschepte over het doden van Oekraïners en hoe leuk ze dat vond. Ze kreeg daardoor een bijna mythische status bij Russische soldaten. “Ze bewaakt de haard, haar kinderen, haar familie. Zelfs in de natuur zal geen enkele wolf haar welp zo agressief verdedigen als een wolvin”, getuigde ze onder meer in een documentaire op RT.

Nabestaanden groeten het lichaam van Kachura. Beeld RV

Oekraïense

Kachura was een Oekraïense uit de regio Donetsk en maakte aanvankelijk carrière bij de regionale politie. Daar werkte ze zestien jaar, eerst als rechercheur en later als leidinggevende.

Na de opstand in 2014 sloot ze zich aan bij de pro-Russische rebellen en hielp ze lokale strijdtroepen op te zetten. Ze klom op tot luitenant-kolonel en vocht na de invasie aan de kant van de Russen. Ze had de leiding over een bataljon raketartillerie van 140 manschappen en viel doelen aan in de Donbas.

Volgens bronnen in het Oekraïense leger zou Kachura zich vaak verkleed hebben als Oekraïens militair en vervolgens oorlogsmisdaden gepleegd hebben, om Oekraïne in diskrediet te brengen. Ze zou door de bombardementen die ze beval de dood van heel wat Oekraïense burgers op haar geweten hebben. Daarvoor werd ze in Oekraïne bij verstek veroordeeld tot twaalf jaar cel.

Postume eretitel

Kachura kreeg van de Russische president Vladimir Poetin postuum de eretitel ‘Held van Rusland’ - de hoogste onderscheiding van het Kremlin - “voor haar moed en heldhaftigheid die ze toonde in de uitoefening van haar militaire plicht”.

De DPR kende haar op zijn beurt de eretitel ‘Held van de Volksrepubliek Donetsk’ toe. Afgelopen donderdag kreeg ze een afscheid, waarop ook Denis Poesjilin aanwezig was. Kachura werd vervolgens met militaire eer begraven op de begraafplaats Laan van de Helden in Donetsk. Ze laat twee kinderen achter.