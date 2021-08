Liveblog Afghanistan

Eerste toestel Defensie vertrekt om 16 uur richting Islamabad, transportvliegtuigen volgen ‘in komende uren’

Beeld Photo News

De taliban hebben in sneltempo de macht overgenomen in Afghanistan nu de Amerikaanse troepen - na 20 jaar aanwezigheid - het land verlaten hebben. Er zijn nog duizenden aan het Westen gelieerde Afghanen in de hoofdstad die het land proberen te ontvluchten, uit angst voor straffen van de taliban. Onder meer de VS, Duitsland en België sturen evacuatievliegtuigen naar Kabul.