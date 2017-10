Eerste sneeuw valt in de Alpen

Terwijl hier de herfst steeds verder om zich heen grijpt, is in de Alpen de afgelopen dagen de eerste sneeuw gevallen. Vandaag valt in de meeste gebieden tussen de een en tien centimeter sneeuw. In de Oostenrijkse Alpen kan dat oplopen tot lokaal zelfs dertig centimeter.

Vorige maand viel er ook al wat sneeuw in de Franse, Zwitserse en Oostenrijkse Alpen, maar toen lag de sneeuwgrens nog behoorlijk hoog. Deze keer zorgt een klein lagedrukgebied voor de eerste echte sneeuw op grote hoogte. Bergtoppen kleuren opnieuw wit en onder de 2.000 meter valt er voornamelijk regen.

Verwacht wordt dat de sneeuwgrens deze maand gaat zakken, terwijl de dalen voorlopig nog groen blijven.