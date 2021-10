Eerste regieassistent die Alec Baldwin dodelijk wapen gaf, was niet onbesproken: ‘In 2019 al klacht ingediend’

Rekwisietenmaker Maggie Goll bevestigt aan The Guardian dat ze in 2019 een interne klacht indiende, toen ze samen met Halls aan de tv-serie Into the Dark werkte. Volgens Goll volgde Halls tijdens de opnames van die serie niet altijd de veiligheidsprotocollen voor wapens op de set.

“De situatie gaat niet over Dave Halls alleen”, benadrukt ze wel. “Dit is in geen geval de schuld van één persoon. Het is een grotere discussie over veiligheid op de set en wat we met deze cultuur proberen te bereiken.” Volgens Goll had het incident vermeden kunnen worden. “Er zijn zoveel stappen die je moet doorlopen, dat de mogelijkheid eigenlijk onbestaand zou moeten zijn.”

Halls zelf reageerde niet op een vraag van The Guardian om een reactie.

Zelfs de strengste veiligheidsmaatregelen kunnen ongelukken met vuurwapens niet voorkomen, zo bewijst het dodelijke incident met acteur Alec Baldwin. Hoe kon dit gebeuren?

‘Koud’ wapen

Hollywood-acteur Alec Baldwin schoot vorige week tijdens een scène voor de nieuwe western Rust per ongeluk regisseur Joel Souza en cinematograaf Halyna Hutchins neer. Een helikopter bracht de vrouw nog naar het ziekenhuis, maar de hulp mocht niet baten. Ook de regisseur is er erg aan toe. Wat er precies gebeurd is op de set, is nu het onderwerp van een politieonderzoek.

Een verbouwereerde Alec Baldwin na zijn verhoor over het incident. Beeld AP

Volgens gerechtelijke documenten had de wapenmeester drie vuurwapens klaargelegd bij het gebouw waar een scène gerepeteerd werd. Halls zou een van de wapens genomen hebben, en overhandigde dat aan Baldwin. De acteur kreeg te horen dat zijn wapen ‘koud’ was, voordat hij de trekker overhaalde. Na onderzoek bleek echter dat er zowel losse flodders als een echte kogel in het wapen zaten.

Amper zes uur voor het incident plaatsvond, was een deel van de filmploeg van de set nog weggelopen uit protest tegen de arbeidsomstandigheden. Ze waren boos over de lange uren die ze moesten maken, het lange reizen en achterstallig salaris. Ook had iemand van de cameraploeg een klacht ingediend omdat de veiligheidsprotocollen niet strikt werden nageleefd. Zo zou het bewuste wapen eerder al schoten gelost hebben zonder dat dat de bedoeling was, zo schreef The Los Angeles Times vrijdag.