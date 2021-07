‘Eerste reactie hongerstakers op bemiddeling niet positief’

“Er werd teleurgesteld gereageerd, onder meer omdat de man blijkbaar niet met nieuwe elementen kwam”, zegt Michel Genet van Dokters van de Wereld. “Wel positief is dat een aantal mensen die er erg aan toe waren zich intussen naar een ziekenhuis hebben laten overbrengen.”

Sinds 23 mei houden meer dan 400 mensen zonder papieren een hongerstaking als laatste strohalm op een collectieve regularisatie. Vrijdag zijn enkele van hen ook begonnen met een dorststaking en weigeren ze nog iets te drinken. Maandag stelde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), aan als ‘speciaal gezant’. Van den Bulck moest dienen als een soort brugfiguur die de taak krijgt de hongerstakers toe te leiden naar de bestaande procedures.

“De reactie van de hongerstakers was zeker niet positief, integendeel, ze waren teleurgesteld”, zegt Michel Genet. “Blijkbaar heeft de man geen nieuwe elementen aangereikt. Het is nog maar de vraag of dit geen gemiste kans is en of dit de situatie niet nog verergerd heeft. Intussen zit het dossier nu blijkbaar ook geblokkeerd op het niveau van de regering. We blijven dus zeer ongerust want de toestand van deze mensen gaat er alleen maar op achteruit.”

Een aantal hongerstakers die er zeer erg aan toe waren, hebben er vandaag wel mee ingestemd om overgebracht te worden naar een ziekenhuis, meldt de woordvoerder van Dokters van de Wereld nog: “Het gaat om een viertal mensen uit de ULB en een viertal mensen uit de Begijnhofkerk. Gisterenavond is er nog bijzonder negateif gereageerd op de ziekenwagens die hier plots aankwamen en gestuurd waren door de regering. Niemand heeft toen in één van die ziekenwagens willen stappen. Dat er zich vandaag toch weer mensen hebben laten opnemen, is wel positief. Dat betekent dat er binnen de groep toch een vorm van autoregulering is, en dat ze zelf het initiatief nemen om een ziekenwagen te bellen als het moet.”

‘Tijdverlies’

Ook vanuit de Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR) wordt niet positief gereageerd op de aanstelling van de speciaal gezant en diens eerste stappen.

“Meneer Van den Bulck is deze namiddag naar de Begijnhofkerk gekomen maar zonder duidelijk mandaat” zegt de USPR. “Hij heeft zelf aangegeven dat hij als commissaris-generaal van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) eigenlijk niet bevoegd is voor dit dossier, en heeft in algemene termen nog eens herhaald wat de wettelijke manieren zijn om een verblijfsvergunning te bekomen. Dit betekent weinig meer dan tijdverlies en in de huidige situatie is dat uitermate gevaarlijk.”

De USPR wijst erop dat ze zelf al een onderhandelingsvoorstel op tafel heeft gelegd, dat volgens haar perfect redelijk is: “We wachten nog steeds op een discussie over dat voorstel. Zowel de directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken als de staatssecretaris en de premier hebben dat voorstel ontvangen. Het wordt de hoogste tijd dat er een akkoord gevonden wordt om uit deze crisis te geraken.” TVP/