Eerste echte gesprekken tussen Rusland en Oekraïne leveren niets op: ‘Poetin moet gestopt worden’

Terwijl de eerste gesprekken tussen Rusland en Oekraïne niet hebben opgeleverd, neemt de bezorgdheid over chemische maar ook nucleaire wapens toe. ‘Als Poetin nu niet wordt gestopt, zal zijn honger naar agressie alleen maar groeien.’

Vladimir Poetin zou een “grote fout” begaan als hij chemische wapens zou gebruiken in Oekraïne. Dat heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss gezegd, die er nog aan toevoegde dat ze “zeer bezorgd” is over de situatie. Westerse regeringen vrezen dat Poetin weleens chemische wapens zou kunnen gebruiken nu de Russische opmars trager lijkt te verlopen dan gepland.

Rusland verspreidt al dagen de boodschap dat het in de ‘bevrijde gebieden’ in Oekraïne laboratoria heeft ontdekt. Documenten zouden volgens de Russen aantonen dat de VS de Oekraïners steunden bij het maken van biologische wapens, die de pest, antrax of cholera zouden verspreiden.

Verschillende westerse landen waarschuwen er nu voor dat die verzinsels een voorwendsel kunnen zijn voor de Russen om zelf chemische wapens in te zetten. “Nu Rusland deze valse beschuldigingen heeft geuit en China deze propaganda blijkbaar heeft bevestigd, is het mogelijk dat de Russen chemische of biologische wapens gaan gebruiken in Oekraïne”, tweette Jen Psaki, woordvoerder van het Witte Huis. “Daar moeten we voor uitkijken.”

Turkije

De geruchten over de chemische wapens komen er terwijl de gesprekken tussen Oekraïne en Rusland gisteren op niets zijn uitgedraaid. Turkije, dat met beide landen goede relaties onderhoudt, faciliteerde een bijeenkomst van de Russisch buitenlandminister Sergej Lavrov en zijn Oekraïense evenknie Dmytro Koeleba. Die laatste vroeg om een humanitaire corridor in Marioepol, waar eerder deze week een kinderziekenhuis is gebombardeerd, zodat burgers konden ontkomen. Maar Lavrov had er volgens hem geen oren naar.

“Het is mijn aanvoelen dat Rusland op dit moment niet klaar is voor een wapenstilstand, ze zijn uit op een Oekraïense overgave. Maar dat zal niet gebeuren”, aldus Koeleba. Gisteren, voor aanvang van een informele top met de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Versailles, toonde ook de Franse president Emmanuel Macron zich pessimistisch over een snelle uitkomst voor de oorlog in Oekraïne.

Samen met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz sprak Macron eerder op de dag opnieuw met de Russische president Vladimir Poetin. Maar de Russische voorwaarden zijn volgens Macron “niet aanvaardbaar”.

Nucleaire optie

Analisten hebben er eerder al voor gewaarschuwd dat Poetin ook de nucleaire optie kan overwegen om zijn eisen kracht bij te zetten. In een interview met deze krant zegt ook de Amerikaanse generaal op rust Wesley Clark dat hij het gebruik van een atoombom niet uitsluit. Clark was eind jaren 90 de opperbevelhebber van de NAVO in Europa.

“Het is volstrekt mogelijk dat Poetin tactische kernwapens inzet”, aldus de Amerikaanse generaal. “Dit is de wereld waarin we leven. We moeten de realiteit onder ogen zien. We kunnen hier niet voor weglopen. We moeten tegen Poetin ingaan door middel van sancties, internationaal recht, de VN, en door steun te verlenen aan Oekraïne. Als Poetin nu niet wordt gestopt, zal zijn honger naar agressie alleen maar groeien.”