Eerste boosterdag voor jongeren veroorzaakt toeloop in Gent: ‘Vanwaar blijven ze komen?’

“Ik denk dat we maar naar huis gaan", zegt Annelies De Groote (44), die haar vier kinderen een extra bescherming wilde geven tegen het virus. Maar de lange wachtrij beslist er voorlopig nog anders over. “We hebben echt niet veel tijd”, klinkt het voor ze door de draaideuren van Flanders Expo naar buiten stapt.

In de foyer van de festivalhal staat een lange rij van tieners, die witte papieren in hun handen hebben, al dan niet in het gezelschap van hun ouders. Een scène die we ooit nog op een concert gezien hebben of aan een gate van de luchthaven. Veel jongeren zitten ook in die sferen, als we ze vragen waarom ze de boosterprik willen zetten.

“Ik ga in de krokusvakantie op skireis naar Italië”, zegt Rhune De Maesschalck (15). “Mijn ouders zeiden dat ik het best een booster liet zetten, omdat zo’n extra prik voor Italië verplicht is.” Wanneer we de jongen aanspreken, valt zijn moeder hem meteen in de rede. “Zeg erbij dat het ook is om andere mensen te beschermen”, zegt ze.

“Dat is het natuurlijk ook”, zegt de jongen. “Ik heb zelf corona doorgemaakt en ik heb daar veel last van gehad. Maar ook wil ik een booster omdat je het virus dan minder snel doorgeeft als je besmet bent. Het is een kleine moeite en het is toch iets wat ik anderen wil besparen.”

Reizen

Ook andere tieners laten heel vaak reisbestemmingen vallen, als ze gevraagd worden naar hun beweegredenen. De Portugese Algarve, Italië en Zwitserland komen onder meer voorbij. In Italië en Portugal geldt de coronapas tot zes maanden na de vaccinatie, voor Zwitserland is dat negen maanden. Omdat veel jongeren hun vaccins deze zomer kregen, hebben ze dus een booster nodig als ze de volgende weken of maanden op vakantie gaan.

Maar even vaak krijgen we te horen dat de tieners zich meer willen beschermen tegen het virus en daar ook geen dag mee willen wachten. “Het is toch vooral om veilig te zijn", zegt Thibaut Stroobants (16), wiens broer en vader wel spreken over reizen.

Dat er op de eerste dag al zo'n toeloop zou zijn, kon het vaccinatiecentrum vooraf niet inschatten. Pas sinds vorige week werd er over een boosterprik voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar gesproken. Zaterdag deelde de Vlaamse regering aan het vaccinatiecentrum mee dat ze ermee doorging. “We zijn natuurlijk wel voorbereid”, zegt coördinator Freija De Smet. “Maar we wisten niet hoeveel mensen we konden verwachten.”

Omdat enkel de Vlaamse regering besloot om tieners een boosterprik te geven – Brussel en Wallonië nog niet – zijn er geen uitnodigingen verstuurd. “Het platform voor de uitnodigingen is van de federale overheid”, zegt De Smet. “Het ging ook niet om ze telefonisch een afspraak te laten maken. Er zijn 13.000 jongeren in Gent. Als ze maandag allemaal zouden gebeld hebben, dan lag onze vaccinatielijn plat. Dus mogen ze zonder afspraak langskomen.”

Ook andere centra zijn vandaag gestart met de booster, maar het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen globaal zicht op de opkomst over heel Vlaanderen. Pas als de gevaccineerden opduiken in de algemene vaccinatiestatistieken kan het agentschap inschatten hoe succesvol de campagne al dan niet is.

Net als de tieners keek de Vlaamse regering ook naar het buitenland om met de boosterprik door te gaan. Buurlanden als Luxemburg, Duitsland en Frankrijk zijn er al langer mee bezig. Minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) baseerde zich op hun beleid, alsook op de experts en de Taskforce Vaccinatie, om de booster voor jongeren uit te rollen nog voor het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA zich erover heeft uitgesproken.

‘Geïnformeerde toestemming’

Maar in Vlaanderen moeten de ouders dan wel een formulier tekenen, dat hen een ‘geïnformeerde toestemming’ verleent. De ouders in Gent hadden blijkbaar niet veel overtuiging nodig. “Ik vervoer veel ouderen en kwetsbaren naar het ziekenhuis”, zegt een man die werkt als ambulancier. “Velen van hen komen nooit terug.”

Omdat ook zijn schoonvader op intensieve heeft gelegen door het virus, was het voor hem een no-brainer om zijn dochter zo snel mogelijk te laten vaccineren. Maar toch lijkt het er eerder op dat veel ouders een combinatie van extra bescherming en vakantieplannen in hun hoofd hadden. Twee zusjes staan samen in de rij, omdat ze in de paasvakantie met het gezin naar Portugal gaan.

Een afspraak maken is voor de tieners niet nodig. Maar ze kunnen enkel tijdens bepaalde tijdsloten naar het vaccinatiecentrum komen. Donderdag is er na de schooluren nog één voor hen ingelegd. Volgende woensdag zijn de jongeren opnieuw welkom en is er een kleine prikmarathon van 13.00 uur tot en met 20.00 uur.

“Ze krijgen enkel Pfizer, omdat hun basisvaccinatie ook met dat vaccin is gebeurd”, zegt De Smet. “Deze ochtend waren we nog met Moderna aan het prikken. Dus lieten we hen op woensdagnamiddag komen.”

De toeloop zal in de loop van de middag wat afnemen, maar toch is de coördinator ook verrast. “Vanwaar blijven ze komen?”, zegt ze vlakbij de draaideur, terwijl ze de bezoekers helpt doorverwijzen naar de juiste rij. “Jullie zijn toch allemaal van Gent, hé?”