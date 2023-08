Eerste bevindingen studie tonen aan: artificiële intelligentie spoort tot twintig procent meer borstkankers op

Artificiële intelligentie kan borstkankerscreening efficiënter laten verlopen, zo leert een nieuwe grootschalige studie. Screening met AI vindt meer kankers en verlicht de werklast voor radiologen.

De studie verdeelde ruim 80.000 Zweedse vrouwen die deelnamen aan borstkankerscreening in twee groepen. In de ene groep beoordeelde een team van twee radiologen de mammografieën, zoals gewoonlijk. In de andere groep passeerden de beelden eerst langs een algoritme dat het risico op de aanwezigheid van kankercellen beoordeelde. Afhankelijk van die risicoscore bogen vervolgens één of twee radiologen zich over de beelden.

Tot dusver gingen studies vooral na in hoeverre algoritmes in staat zijn om tumoren te vinden op beelden die al door radiologen waren beoordeeld. “Dit is de eerste studie die de meerwaarde van AI op zo’n rigoureuze manier in een ziekenhuissetting onderzoekt”, zegt oncoloog Annelies Verbiest (UZA).

In de groep zonder AI bracht de screening per 1.000 vrouwen 5 tumoren aan het licht. Mét AI waren dat er 6 per 1.000, of 20 procent meer. “Een klein verschil dat toch een serieus effect kan hebben aangezien er zoveel vrouwen gescreend worden”, zegt radioloog Chantal Van Ongeval (UZ Leuven).

In hoeverre dat verschil echt relevant is, is echter nog niet duidelijk. “Omdat het bij die extra gevallen vaak om een pril stadium gaat”, zegt Verbiest. “Waarbij niet zeker is of het tot een kwaadaardige kanker zou zijn uitgegroeid.”

Belangrijker is volgens Verbiest dat screening met AI niet significant mínder tumoren detecteerde, en evenmin tot meer vals positieven leidde - waarbij een mammogram onterecht als abnormaal wordt beoordeeld, met alle nodeloze stress en verdere onderzoeken van dien. “Geruststellende resultaten die erop wijzen dat het systeem betrouwbaar is”, zegt Verbiest.

Een belangrijke meerwaarde is volgens de onderzoekers dat AI de werklast voor de vaak overbevraagde radiologen met bijna de helft vermindert. Door de triage vooraf moesten die in de AI-groep veel minder beelden bekijken. “Dat kan er vooral in landen met een tekort aan radiologen toe leiden dat patiënten minder lang op een diagnose moeten wachten”, zegt Van Ongeval. “Bij ons valt dat gelukkig nog mee.”

De nieuwe studie illustreert hoe AI het werk van radiologen kan aanvullen of zelfs gedeeltelijk vervangen. Een belangrijke kanttekening is dat het om onderzoek met één algoritme gaat, getraind met één type beelden en gebruikt door ervaren radiologen. “Het illustreert wel het potentieel van de technologie als assistent van de radioloog”, zegt Van Ongeval.

Om de meerwaarde van het algoritme echt goed te kunnen beoordelen, is het bovendien nog te vroeg. “De belangrijkste vraag heeft deze studie nog niet beantwoord”, zegt Verbiest. Die vraag heeft te maken met zogenoemde intervalkankers. Sommige vrouwen krijgen tussen twee controles door toch nog borstkanker. “Die halen we er om een of andere reden niet uit. Om te weten of dat met AI wél lukt, moeten we het verdere verloop van deze studie afwachten.”