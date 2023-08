‘Eerst waren er bosbranden en toen kwam de regen. Dit heb ik nog nooit gezien’: hoe vergaat het Belgen in het Noorse noodweer?

Landverschuivingen, dorpen zonder elektriciteit en hele huizen onder water. Zomerstorm Hans heeft het leven in het Hoge Noorden helemaal ontregeld. Drie Belgen getuigen over de situatie ter plekke. ‘Ik besefte: als ik nu niet vertrek, kom ik misschien vast te zitten.’

Benjamin Taeymans (38) in Oslo, Noorwegen: ‘Afwachten of we ons dorp weer kunnen bereiken’

“Wij zijn gisterenochtend uit ons dorp vertrokken voor een tweedaagse in Oslo, ter gelegenheid van ons tien jaar huwelijk”, zegt Benjamin Taeymans (38). Vier jaar geleden namen hij en zijn vrouw een hotel over aan het Rondane National Park in Noorwegen. Annemie Struyf volgde hun verhuis voor het VRT-programma Het Hoge Noorden.

“Echt van de rust genieten is natuurlijk moeilijk, want we worden overstelpt met berichtjes en telefoons van klanten die niet weten of ze op hun bestemming raken of hun plannen moeten omgooien.”

In het weekend vernamen ze via het nieuws dat er een zware storm zat aan te komen. Het Noorse weersinstituut sprak eerst van code geel. Dat werd snel bijgesteld naar oranje en uiteindelijk code rood. Sinds maandag kreeg de provincie Innlandet, waar het gezin van Taeymans woont, het zwaar te verduren.

“We zagen de rivier die aan onze woning grenst steeds stijgen, al is die gelukkig nooit overstroomd. We hebben ook het geluk dat we op 750 meter hoogte liggen. De ergst getroffen gebieden liggen beneden in de vallei, want daar stroomt al het water van verschillende kleine riviertjes nu samen.”

Benjamin Taeymans. Beeld RV

Wel werden verschillende hoofdwegen in hun omgeving afgesloten door overstromingen of landverschuivingen. “In Noorwegen zijn we dat natuurlijk gewend. Ook in de winter zijn bepaalde wegen soms afgesloten door sneeuwval, maar vandaag kun je soms helemaal geen kant meer op. Whatsappgroepen worden nu gebruikt om te checken of er eten moet worden gedeeld. Dat is mooi om te zien.”

De weg die het koppel nog kon nemen om het dorp te verlaten, werd een uur na hun vertrek afgesloten. Nog steeds zijn alle hoofdwegen er gesloten. “Het is afwachten of we onze kinderen weer kunnen oppikken en ons dorp kunnen bereiken. Anders gaan we nog even in een hotel in de buurt moeten slapen.”

Evelyne De Boeck (35) in Luster, Noorwegen: ‘Ik besefte: als ik nu niet richting huis vertrek, kom ik hier misschien vast te zitten’

Evelyne was aan het werk in een winkel in Hallingdal toen zomerstorm Hans Noorwegen bereikte. Door de immense regenval zag ze hoe de vallei in het zuidoosten van het land alsmaar meer water verzamelde. “Door de hele vallei stromen kleine riviertjes, die stegen snel en vloeiden steeds meer in elkaar over. Het werd ook duidelijk dat het vandaag en morgen nog zou regenen. Ik besefte: als ik nu niet richting huis vertrek, kom ik hier misschien vast te zitten.”

Ze sprong in haar wagen op weg naar Luster, zo’n vier uur ten westen van de vallei. Dat bleek geen moment te vroeg. “Een bepaald moment moest ik langs een verbindingsweg, waar het nog nauwelijks twee centimeter scheelde met het waterpeil van de rivier. Die weg is nu afgesloten voor verkeer.”

Evelyne De Boeck. Beeld RV

Evelyne raakte veilig thuis in Luster. Daar blijft het voorlopig vrij rustig, omdat de storm blijft hangen achter de bergen in het centrum van Noorwegen. Veel meer dan thuisblijven zit er voorlopig niet in. “De uitvalsweg over de bergpas is afgesloten, nauwelijks 30 kilometer verder zijn er landverschuivingen. En natuurlijk blijft het afwachten of een deel van de storm alsnog over de bergen trekt.”

Toch is het een stuk rustiger dan in het gebied waar ze vandaan komt. In verschillende zuidelijke gebieden is er geen elektriciteit, ligt al het verkeer stil en zijn heel wat huizen onder water gelopen. “Een vriend van mij woont in een huis dat meters boven een rivier ligt, maar het water is zo sterk gestegen dat ze toch geëvacueerd moesten worden. Een andere vriendin is dan weer hoogzwanger en moest met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht worden, om te vermijden dat ze thuis niet meer weg kon. Ik zie veel heftige situaties. Het is vreemd om te beseffen dat ik daar zelf nog maar net vertrokken ben.”

Miro Van Vreckem (22) in Sollia, Noorwegen: ‘Soms lijkt niemand te weten wat nog open is’

“Tot dusver is het geen topzomer geweest”, lacht de 22-jarige Miro. Hij heeft er al een aantal meegemaakt, want sinds zijn 14de komt hij al naar Noorwegen. Hij maakte er zijn middelbaar af, bleef er terugkeren en kwam er vier jaar geleden definitief wonen. “In het begin van de zomer hadden we bosbranden na een aantal blikseminslagen. Sinds juli heeft het het al elke dag geregend. Maar wat we de voorbije dagen gezien hebben, is natuurlijk nog iets anders.”

Omdat het dorp waar hij woont op hoogte ligt, maakte hij zich weinig zorgen bij de aankondiging van de storm. “Er zijn ook nooit extreem harde buien geweest hier, maar het bleef wel duren. En na een tijd was het duidelijk dat er ook hier schade zou zijn. Overal stegen de rivieren en begonnen wegen over te stromen. Door de kracht van het water scheurden sommige verbindingswegen en kwamen er aardverschuivingen. Dat zie je echt niet vaak.”

Miro Van Vreckem. Beeld RV

Zeker in de streek waar Miro woont is dat een uitzondering. Als het stormt in Noorwegen, dan gebeurt dat doorgaans in het westelijke deel van het land. Buien worden meestal tegengehouden door de centrale bergketen. Nu kwam de storm vanuit Zweden de Noren tegemoet.

“Je ziet soms dat ze daar hier minder op voorbereid zijn. Aangezien ik met mijn bakkerij op verschillende plekken moet leveren, moet ik weten welke wegen berijdbaar zijn, maar soms lijkt niemand te weten wat precies nog open is. Gelukkig zitten de inwoners van het dorp in een Whatsappgroep en wordt zo veel info gedeeld.”

Tegelijk ziet hij hoe de lokale overheid en vrijwilligers alles op alles zetten om de schade snel te herstellen. “De burgemeester belooft dat alle wegen over twee dagen weer berijdbaar zullen zijn. Overal zie je graafmachines en tractoren aan de slag. Dat is wel indrukwekkend.”