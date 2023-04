Eens goed doorzakken, vooral niet trainen en toch presteren: ‘Dit staat haaks op wat we van een topsporter verwachten’

‘Ik ging vooral op stap, speelde darts en bleef erg laat op om FIFA te spelen met mijn vrienden.’ De gemiddelde student levert het een buis op, voor Luca Brecel – die na een straf parcours nu de halve finale op het WK snooker speelt –blijkt het een succesrecept. Alleen: verdient dat regime wel het label topsport?

Laat ons maar meteen de vergelijking maken met die andere sport waar Vlaanderen de voorbije weken prat op ging: de koers. Als Remco Evenepoel het monument Luik-Bastenaken-Luik op zak steekt, is dat mede door het harde, eenzame labeur op grote hoogte dat daaraan voorafging. Als Luca Brecel straks het WK snooker op zak zou steken, kan je hem bezwaarlijk betichten van enige voorbereiding.

Voor het toernooi ging Brecel feesten en bleef op tot zes of zeven uur ’s morgens om voetbalgame FIFA te spelen met zijn vrienden, gaf Brecel toe aan de BBC. Een keu raakte hij amper aan, liever speelde hij darts – een 180 is hem niet vreemd, vertelde hij eerder al aan Knack. “Het is niet de eerste keer dat ik zonder al te veel trainen naar een groot toernooi stap”, zei Brecel na zijn stunt tegen snookerlegende Ronnie O’Sullivan in de kwartfinale.

Na de overwinning in de achtste finale tegen Mark Williams vorige vrijdag, reed hij zelfs terug van Sheffield naar Maasmechelen om daar de dag nadien tot ’s morgens vroeg op stap te gaan. “Ik was stomdronken”, aldus Brecel. Luttele dagen voor zijn kwartfinale tegen regerend wereldkampioen O’Sullivan dus.

Voor sommigen het ultieme bewijs dat snooker – net als darts – geen echte topsport is. “Toch een beetje vreemd om het VRT-Journaal te zien openen (10min) met een caféspel dat vooral in GBR wordt gespeeld”, schreef De Morgen-columnist Hans Vandeweghe daarover op Twitter. Een spel waarbij je bovendien zonder enige sérieux ver raakt, zo lijkt het.

Verveling

Toch valt er volgens sportpsycholoog Jef Brouwers iets te zeggen voor de ‘opbouw’ van Brecel. “Het fysieke aspect heeft geen prioriteit in snooker, het is vooral een mentale sport die precisie en analytisch denken vooropplaatst. In zo’n context kan het zeker helpen om spanning net af te bouwen rond datgene waarin je later moet excelleren.”

Het verhaal past hoe dan ook bij de persoon Brecel, die ondanks zijn grote talent – op zijn zestiende maakte hij al een zeldzame maximumbreak van 147 – in de categorie ‘belofte’ is verzeild. Over het Kanaal houden ze van de soms geniale stoten van de Belgian Bullet, denk maar aan hoe hij de Scottish Open vorig jaar won door de laatste zwarte bal te potten zonder te kijken. Maar het palmares oogt betrekkelijk mager.

Brecel steekt niet onder stoelen of banken dat hij zich weleens “verveelt” tijdens lange snookersessies. Wellicht voelt hij daarom de noodzaak tot decompressie, om het spelplezier te bewaren. Wat ook helpt, volgens Brecel: zijn nieuwe vriendin. “Hoe beter iemand zich voelt, hoe beter die presteert”, is Brouwers niet verrast. “En prille liefde is de meest positieve, hormonale situatie waarin je kan vertoeven.”

Of dat een gezonde basis is voor een duurzame, succesvolle carrière is maar de vraag. Na verontrustende bloedresultaten moest Brecel eerder dit jaar verstek laten gaan voor enkele toernooien, en schreef daarover op zijn Instagram-pagina: “Wake-upcall!” Evengoed stelt hij in Knack: “Ik zie mezelf op mijn 45ste nog spelen, hopelijk nog wat langer.”

In snooker kan het zomaar, net omdat de fysieke vereisten er niet zo hoog liggen. Ronnie O’Sullivan en John Higgins, beide kwartfinalist op het huidige WK, zijn 47. Is dat reden genoeg om het label topsport af te wijzen? Niet meteen. Ook golf zou je – ook al is er een trend naar steeds krachtigere slagen – in diezelfde categorie kunnen onderbrengen. Op de Olympische Spelen in Tokio won een 45-jarige het zilver.

Snooker is, ondanks het lobbywerk vanuit federaties, niet olympisch. In 2015 zei zelfs Ronnie O’Sullivan dat snooker er niets te zoeken heeft. “Roeiers en atleten, bijvoorbeeld, trainen vier jaar aan een stuk om goud te winnen, wij niet. Ik in ieder geval niet.”

China

Het is een attitude die, ook bij Brecel, “haaks staat op wat we van een topsporter verwachten”, zegt professor sportsociologie Jeroen Scheerder (KU Leuven). Wel ziet hij dat de kenmerken van topsport niet in steen gebeiteld zijn. Lang was “een fysieke topprestatie leveren” het opperste criterium, zegt Scheerder, maar hoe fel (sociale) media een sport belichten, lijkt steeds meer “een doorslaggevende rol” te spelen. De recente media-aandacht voor ultraloper Karel Sabbe is een mooi voorbeeld.

Ook dezer dagen wordt u op nieuwssites om de oren geslagen met snookerweetjes. Wat een frame of century precies is, hoeveel punten welke bal waard is en hoe groot die tafel juist is – het enige wat u daarover moet weten: in het echt is ze nog groter dan ze op uw scherm lijkt.

De hype staat in contrast met wat The Guardian in 2010 schreef: dat snooker het decennium niet zou overleven, en terug een amateursport zou worden. Vooral in China en Oost-Azië heeft de sport de voorbije jaren echter een vers publiek gevonden – helaas ook voor matchfixing, het Chinese snooker beleeft dit seizoen een omkoopschandaal.

België danst dus, met dank aan Brecel, vrolijk mee. Mocht hij de nieuwe wereldkampioen worden, dan is hij de eerste van het Europese vasteland. Zijn tegenstander in de halve finale, de 20-jarige toernooisensatie Si Jiahui, kan dan weer voor een Chinese primeur zorgen.

Tijdens de eerste sessie op donderdag toonde Brecel zich alvast weer van zijn meest wispelturige kant, door tijdens het laatste frame de roze bal te laten liggen. 5-3 voor Si Jiahui, de eerste met 17 frames wint.