‘Eens de buit binnen is, mag een klant vooral niet te veel kosten’: 9 topverhalen van deze week

1. ‘Je naaste moet zijn herstel in eigen handen nemen, maar jij kan natuurlijk helpen’: zo ga je om met een psychisch kwetsbare naaste

Eén op de vier mensen ervaart ooit ernstige psychische problemen. Hun familie wordt in de rol van mantelzorger geduwd, maar blijft vaak een onzichtbare, vergeten groep. Ervaringsdeskundige Griet Frère (34) van Similes, een vereniging die zich richt op familie van mensen met een psychische kwetsbaarheid, schreef er een boek over. “Mijn broer en ik kregen maar één keer uitleg over papa’s ziekte.”

Aan munitie geen gebrek voor ‘Machine Gun Jos’ de laatste weken. Of het nu gaat over parlementaire pensioenbonussen, sociale onrust bij Delhaize of de tekorten in de zorg: PVDA-fractieleider Jos D’Haese (30), de politieke koning van TikTok, vuurt salvo na salvo af, en raakt zowel de regering als een spartelende Filip Dewinter waar het pijn doet. “De aandeelhouders zullen Delhaize leegzuigen tot het kapot is.”

3. ‘Als ik je ooit nog tegenkom, maak ik je af’: opnieuw professor onder vuur aan VUB, opnieuw treuzelt de universiteit

Opnieuw komt een professor aan de VUB in opspraak door grensoverschrijdend gedrag. En opnieuw liet de universiteit de zaak aanslepen. Wat gaat er juist mis?

4. Hoe firma’s ‘kloteklanten’ aan het lijntje houden: ‘Eens de buit binnen is, mag een klant vooral niet te veel kosten’

Zit u soms uren te luisteren naar wachtmuziekjes van klantendiensten die u nooit terugbellen? Sturen firma’s u rekeningen voor nooit bewezen diensten? Laten ze u opdraaien voor fouten die ze zelf gemaakt hebben? Dan maakt u deel uit van de groeiende groep bedrogen, verwaarloosde en uitgemolken klanten van bedrijven die u slim verleiden en vervolgens onverbiddelijk rollen.

Ooit was de klant koning, maar in tijden van crisis en forse besparingen is hij vooral een ‘kloteklant’, een wandelende geldmachine, een noodzakelijk kwaad om winst te boeken.

5. Dirk De Wachter en Paul Verhaeghe: ‘De vereconomiseerde maatschappij heeft dezelfde effecten op onze gezondheid als leven in traumatische omstandigheden’

Paul Verhaeghe (67) heeft een nieuw boek uit. Dirk De Wachter (63) is na zijn kankerbehandeling opnieuw voltijds aan het werk getogen. Aan de burn-outepidemie die ze in hun psychologische bestsellers hebben voorspeld, zijn Vlaanderens populairste zielenknijpers alvast niet ten prooi gevallen. Ze laten voor ons hun licht schijnen over de toestand van de nationale geestelijke gezondheid. “De maatschappij is geëconomiseerd: onze positie hangt volledig af van wat we opbrengen of kosten.”

Sociaal ondernemer Youssef Kobo dicht met zijn organisatie A Seat At The Table de kloof tussen het bedrijfsleven en jongeren met migratieroots. Ze hoeven van hem allebei geen aai over de bol te verwachten. “Al vijftien jaar lang hoor ik in die ivoren torens van bedrijven in hartje Antwerpen of Brussel: we vinden ze niet. Dat is hetzelfde als dat ik in de Sahara rondloop en zeg: ik vind geen zand.”

7. Hoe ga je als ouder om met een slecht etend kind? ‘Pas op om in een onbewaakt moment niet te zeggen dat ze te veel eten’

Hoe ga je als ouder om met normale haperingen in eetgedrag? En wanneer kampt een jongere echt met een eetprobleem of -stoornis? “Toen Jens als veertienjarige in een rolstoel terechtkwam en hij zo mager was dat hij dood kon vallen, was ik in shock.”

8. Tips & tricks voor een betere, meer duurzame garderobe: ‘Ga opgekleed winkelen, zo vermijd je impulsaankopen’

Duurzaam winkelen in een wereld vol vluchtige trends en fast fashion? Modejournaliste Sarah Vandoorne (31) verdiept zich al jaren in de kledingindustrie en schreef er het boek Kleerkastvasten over. Tien jaar na de Rana Plaza-ramp in Bangladesh is er immers nog werk aan de winkel. “Voor sommigen maakt het gewoon niet uit waar hun kledij geproduceerd is.”

9. Brussel ergert zich aan FlixBussen die verkeersregels negeren: ‘Totaal respectloos voor die overleden fietser’

Iedere dag moeten in hartje Brussel fietsers uitwijken voor de reisbussen van FlixBus, die bij het parkeren alle verkeersregels overboord gooien. Terwijl de woede groeit, zoekt Brussel naar een definitieve oplossing: een groot internationaal busstation.