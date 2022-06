Eengemaakt nettarief voor heel Vlaanderen: deel van West- en Oost-Vlaanderen zal minder betalen, Antwerpenaren en Limburgers meer

Consumentenorganisatie Test Aankoop en de Vlaamse Ombudsdienst zijn al langer voorstander van een gelijkschakeling van het distributienettarief over heel Vlaanderen. Ook cd&v’er Robrecht Bothuyne pleit hiervoor. Op zijn aangeven werd woensdag een hoorzitting georganiseerd in het Vlaams Parlement.

Momenteel hangt de distributiekost op je energiefactuur niet enkel af van hoeveel energie je verbruikt, maar van waar je woont. Er zijn in Vlaanderen tien distributienetbeheerders, die elk een gebied voor hun rekening nemen. De tarieven variëren sterk. Deze onrechtvaardigheid willen Bothuyne en cd&v wegwerken.

Robrecht Bothuyne, Vlaams Parlementslid voor cd&v. Beeld BELGA

Verschil van 150 euro

Zo betaalt een gezin onder distributienetbeheerder Gaselwest, dat grote delen van West- en Oost-Vlaanderen dekt, dit jaar gemiddeld 352 euro aan distributiekosten voor elektriciteit. Terwijl klanten van beheerder Fluvius Limburg met eenzelfde verbruik 202 euro betalen. Een verschil van 150 euro. Dat vindt Bothuyne (cd&v) “niet meer uit te leggen”. “Er zijn situaties waarin gezinnen in dezelfde straat tot bijna 50 procent meer distributienetkosten moeten betalen”, verwijst hij naar families die toevallig op de grens tussen een van de regio’s wonen.

Netwerkbeheerder Fluvius heeft nu voor het eerst een simulatie gemaakt van zo’n eengemaakt distributienettarief. Daarvoor nam het een gewogen gemiddelde van de tien verschillende tarieven. Voor dit jaar komt het uit op 268 euro voor een gezin met gemiddeld elektriciteitsverbruik van 3500 kwh. Dat betekent goed nieuws voor grote delen van West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en een deel van de Antwerpse Kempen. Allemaal klanten van Gaselwest (- 84 euro), Imewo (- 9), Iveka (- 58), Iverlek (- 15) en Sibelgas (- 35), die hun distributiekost bij een eengemaakt tarief zien dalen. Tegelijk zou één distributienettarief extra kosten betekenen voor Antwerpenaren en de omliggende gemeenten, de provincie Limburg, delen van het Waasland en Oost-Vlaanderen, en enkele West-Vlaamse gemeenten. Zij vallen onder beheerders Fluvius Antwerpen (+ 34 euro), Intergem (+19 ), Fluvius Limburg (+ 66), Fluvius West (+ 53) en PBE (+ 32), die hun tarief zouden zien stijgen.

Lagere nettarieven

Toch moet met een eengemaakt tarief geen enkele consument méér distributiekost betalen dan nu, belooft Bothuyne. “De komende jaren dalen de distributienettarieven sowieso, omdat de historische kosten dalen en het aantal groenestroomcertificaten ook.” Dat zou meer solidariteit mogelijk maken tussen alle beheerders in Vlaanderen, zonder dat individuele netgebruikers significant hogere netkosten zullen moeten betalen dan nu het geval is. “Een eenvoudiger systeem resulteert ook in een globale kostenbesparing en dus lagere nettarieven voor elke gebruiker.”

Sowieso is een tariefaanpassing pas vanaf 2025 mogelijk, wanneer een nieuwe tariefmethodologie gepland staat. Ook is het geen uitgemaakte zaak dat het eengemaakte tarief er komt. Daarvoor is er een politiek akkoord nodig binnen de Vlaamse meerderheid. Coalitiepartner Open Vld staat open voor het idee, maar wil eerst de overheidskosten verder uit de energiefactuur halen. N-VA, de grootste partij in de Vlaamse regering, staat niet te springen.

Cadeautje

“Ik begrijp de nobele doelstelling van cd&v”, zegt energiespecialist Andries Gryffroy (N-VA). “Natuurlijk krijg je het tariefverschil nu moeilijk uitgelegd, maar omgekeerd is dat ook zo. Waarom zou Limburg of Antwerpen plots meer moeten betalen om grote delen van West-Vlaanderen een cadeautje te doen?” Het parlementslid vreest veel lokale weerstand, want de steden en gemeenten zijn aandeelhouders van de verschillende distributienetbeheerders en krijgen een dividend. In totaal gaat het om 100 miljoen euro per jaar. “Bovendien zullen de verschillen de komende jaren sowieso afnemen”, benadrukt Gryffroy.

“De ene gemeente die net iets meer zou krijgen en de andere net iets minder. Dat mag de doorslag toch niet geven om die verschillende tarieven in stand te houden?”, vindt Bothuyne. “Als er geen akkoord komt, leggen we dit eengemaakte tarief op tafel bij de regeringsonderhandelingen na de verkiezingen van 2024.”