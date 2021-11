‘Een zwarte woensdag’: clubuitbaters reageren furieus op verplichting mondmasker of zelftest

Wat is er beslist?

In de horeca wordt het mondmasker opnieuw algemeen ingevoerd: op café of restaurant zal al wie niet aan tafel zit een mondmasker moeten dragen, tenzij tijdens het eten of drinken. De toegang kan enkel met een Covid Safe Ticket.

De regels gelden ook voor discotheken, dancings en nachtclubs. Maar zij krijgen wel de keuze: ofwel controleren ze de coronapas én moeten bezoekers een mondmasker dragen, ook tijdens het dansen. Ofwel laten ze het mondmasker achterwege, maar dan moeten ze wel een systeem met zelftesten aan de ingang op poten zetten. Enkel wie op dat moment negatief test, mag dan naar binnen.

Wanneer gaat de maatregel in?

De verstrenging zal al vanaf komende zaterdag toegepast moeten worden, en geldt tot minstens 28 januari 2022.

Is dat praktisch haalbaar?

Dat is de grote vraag, en de sector heeft in elk geval zeer grote twijfels. Clubuitbaters en de evenementensector zien noch de mondmaskers, noch een systeem van zelftests zitten. Horeca Vlaanderen vraagt zich bijvoorbeeld af hoe een uitbater in de praktijk 500 bezoekers voor de ingang een zelftest moet laten afnemen, en of al die bezoekers dan in de koude op elkaar gepakt hun resultaat zullen moeten afwachten.

Dat er nog veel vragen zijn rond de praktische uitwerking, toont ook de reactie van Tim Van Campenhoudt van discotheek Carré in Willebroek aan. “Wie gaat die sneltests uitvoeren? Wie gaat de resultaten controleren? Wat doen we met een groep van tien waarbij er twee positief zijn en de rest dus terug naar huis moet om in quarantaine te gaan? Wie voorziet - en betaalt - die tests? Vallen die extra kosten op de klanten of komt de overheid tussen? Is er voldoende testcapaciteit? Als de regels dit weekend ingaan, gaan wij dan op twee dagen tijd voldoende tests kunnen aankopen om zaterdag aan alle regels te kunnen voldoen?”

De mondmaskerplicht is eveneens niet haalbaar, zeggen de uitbaters. “Wij kunnen niet naast elke bezoeker een politieman zetten om te controleren dat hij zijn mondmasker op heeft”, zegt Tijs Vandenbroucke, managing director van nachtclub Radar in Lokeren.

Wat nu?

De evenementensector spreekt samengevat van een “zwarte woensdag”. “Door de mondmaskerplicht bij het Covid Safe Ticket (CST) is onze sector de facto gesloten”, klinkt het bij Bruno Schauwbroeck, de woordvoerder van de Event Confederation (EC). “Sneltesten ter plekke als alternatief voor het mondmasker is mooi op papier. In realiteit is dat een zware belasting operationeel en financieel en vaak een onmogelijke opdracht, zeker voor grote aantallen.”

Ook nachtclub Fuse ziet een mondmasker of zelftest niet zitten. “Mondmaskers zijn onmogelijk te handhaven en sneltesten vergen een gigantische infrastructuur. Wij zitten in een drukke straat en willen nachtlawaai vermijden, en zouden dan een tent moeten zetten om die zelftests af te nemen.”

Een verzameling van een veertigtal nachtclubs schrijft woensdagavond in een persbericht dat er mogelijk verzet zal komen op de maatregelen. “Sowieso zal er een aantal naar de Raad van State trekken”, klinkt het. “Deze aanpak is absurd en wars van elke realiteit”, aldus het persbericht. “Op deze wijze en met deze beperkingen kan een discotheek eenvoudig niet opereren. Bovendien zullen de bezoekers wegblijven en werpt de overheid een dermate hoge boycot op, dat ze feitelijk ons virtueel sluiten, zonder sluiting op te leggen.”

Verder benadrukken de nachtclubs dat de overheid de nightlife sector financieel moet redden, na achttien maanden verplichte sluiting. “En dan ook met ernstige middelen, zoals minimaal 50 procent van omzet, kostenvergoeding en alle andere tools zoals tijdelijke werkloosheid, vrijstelling huur, 6 procent btw op dranken... Zonder dit, doodt de overheid een cruciale sector geheel”, besluiten de nachtclubs.

Hoe stond het nachtleven er tot nog toe voor?

“We zijn al zwaar getroffen, want na de politieke uitspraken zondag zagen de uitbaters hun ticketverkoop meteen kelderen”, zei Full Circle-organisator Jochem Peeters vanavond al. “De geruchten over verstrengingen zijn genoeg voor mensen om thuis te blijven. Bovendien zien de meeste discotheken op dit moment al 10 à 15 procent ‘no-shows’: mensen die een ticket kopen maar niet komen opdagen. Dat betekent lege zalen en een verlies aan de bar.”

De sector voelt zicht geviseerd. “We waren de eersten om te sluiten en de laatsten om weer te openen”, zegt ook Tijs Vandenbroucke van de Lokerse nachtclub Radar. “Wij zijn nochtans niet de aanjagers van de besmettingsgolven: er zijn geen gevallen van clusteruitbraken in een discotheek.”

De afgelopen zes weken waren voor veel discotheken beter dan gemiddeld, maar lang niet genoeg om het anderhalf jaar sluiting goed te maken. “Wij richten ons op jongvolwassenen en zagen wel de knaldrang bij de jeugd”, zegt Stijn Van Belleghem, creatief directeur van de Brusselse discotheek Fuse. “Maar na zo’n lange sluiting hebben wij ook opstartkosten moeten maken, en zes weken is veel te kort om dat goed te maken.”

Wat willen de uitbaters wel?

De meeste uitbaters verkiezen een verplichte sluiting met steunmaatregelen boven open blijven met deze verstrengingen. “Maar die steun is er vandaag zo goed als niet”, zegt Peeters. “Omdat wij pas sinds 1 oktober weer open zijn, hebben we bijvoorbeeld ook niet kunnen profiteren van de verlaagde BTW.”

