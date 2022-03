Een zwaar ongeval, maar niet opzettelijk. Bestuurder Strépy riskeert vijf jaar cel: ‘Hij heeft veel gehuild’

“Mijn cliënt heeft veel gehuild zodra hij de ernst van de situatie inzag. Hij bleef zichzelf afvragen: heb ik familie of vrienden aangereden?”, zei advocaat Frank Discepoli aan het gerechtsgebouw in Doornik.

De onderzoeksrechter besloot om Paolo F. (34) aan te houden op verdenking van onvrijwillige slagen en verwondingen met dodelijke afloop. Er is sprake van een zwaar ongeval, maar dus niet van een opzettelijke daad. De bestuurder riskeert daarvoor een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

“De kwalificatie bij de inverdenkingstelling is voorlopig en is gebaseerd op de eerste elementen uit het onderzoek”, zegt het parket van Bergen. “Ze kan evolueren in alle stadia van de procedure, ook gedurende het onderzoek, als nieuwe elementen zouden wijzen op een eventuele intentie van doodslag.”

Zo is intussen gebleken dat de twee licht geïntoxiceerd waren, maar het is nog wachten op de resultaten van het bloedonderzoek. Wat wel vaststaat: F. reed met een overdreven hoge snelheid op een plek waar hij eigenlijk maar 50 kilometer per uur mocht. De man gaf dat zelf ook toe: “Ongeveer 90.” Volgens zijn advocaat was hij afgeleid door zijn passagier Antonino F.

Moeder gebeld

Zes mensen kwamen bij de tragische gebeurtenis om het leven. De dodentol kan nog oplopen, twee personen zouden nog steeds voor hun leven vechten.

F. verklaarde aan de onderzoeksrechter dat hij honderden meters bleef doorrijden omdat hij in shock was. Na de helse rit stapten de twee uit hun wagen. Een van hen besloot zijn moeder te bellen in plaats van de hulpdiensten. Dat wordt ook Antonino F., die vrij is onder voorwaarden, kwalijk genomen. Hij wordt verdacht van het niet helpen van mensen in nood.

“Toen de ravage zich voordeed, belde hij geen hulpdiensten of hielp hij geen mensen die op de grond lagen”, zegt het parket. Hij riskeert daarvoor een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar.

Witte ballonnen vliegen omhoog als eerbetoon aan de slachtoffers van de carnavalsramp in Strépy-Bracquegnies. Beeld Photo News

De advocaat van de bestuurder wil alvast dat er gekeken wordt of de verkeersregels gevolgd werden door de grote groep carnavalisten. Volgens het verkeersreglement moeten grote groepen in het gezelschap zijn van een begeleider met een fluohesje en moeten ze aan de rechterkant van de weg lopen. Dat was niet het geval, op camerabeelden is te zien dat de carnavalisten verspreid liepen over de straat.

“De groep had een aanvraag ingediend en mocht daar wandelen”, zegt de procureur-generaal van Bergen, Ignacio de la Serna. “Maar ze moeten wel het reglement volgen. Dat wordt nu onderzocht.”

De politie is trouwens nog op zoek naar getuigen van de tragedie, op vraag van de onderzoeksrechter. Iedereen die gezien heeft wat er is gebeurd, wordt gevraagd zich te melden via opsporingen@police.belgium.eu.