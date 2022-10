Eén zure overbuur, en een rooftopbar in Antwerpen mag de boeken toedoen

Geert De Weyer is journalist.

“En dat voor een wereldstad als Antwerpen”, zucht Tom Sas (41), om vervolgens verwoed door zijn smartphone te scrollen. Bewijsvoering. “Hier, de lijst met beste rooftopbars in Tel Aviv: ellenlang.” Op de foto’s: gezellige drukte, mensen met cocktails in de hand, zomerse outfits en idyllische weidse panorama’s. Hij zet zijn zoekmachine verder aan het werk. “Parijs, Berlijn, Lissabon… Overal rooftopbars.” Zijn ogen vernauwen. “En weet u hoeveel Antwerpen – naar het schijnt ook een metropool – er telt? Nul.” Om zijn cijfer kracht bij te zetten drukt hij de tip van zijn duimen en wijsvinger gekromd tegen elkaar. Niks. Nada. “Tot voor kort telde de stad er vier. Allemaal weg. Ook de onze.”

Sas is uitbater van drie over de koekenstad verspreide Bokertov-zaken. Het Tel Avivian deli-, bar- and kitchen-concept slaat aan, zegt hij. Van een ander horecakindje, zo legde hij deze week ook al op ATV uit, moest hij echter te snel afscheid nemen: Laila. In dat fine dining-rooftoprestaurant bovenop een negen verdiepen tellend kantoor in de buurt van het Albertpark, smolten me­di­ter­raan­se smaken samen met muziek en de Antwerpse skyline. “Je kon er Nieuw Zuid, het Provinciehuis, de Boerentoren en het MAS zien. Prachtig bij zonsondergang, ook.”

Boeken toe

Tien maanden duurde het Laila-verhaal, tot op 30 juni de boeken toegingen. De reden? Eén zure overbuur, klinkt het. “Laat ik eerst en vooral even ‘de overkant’ situeren: een gebouw 100 meter verderop, met tussen ons in enkel parking.”

Het was Sas’ schoonzus, wonend aan de overkant, die hem al snel liet weten dat de nieuwe penthouse-eigenaar de andere bewoners probeerden op te jutten tegen Laila. “Dat lukte hem niet. Maar hij belde wel dagelijks de politie. Niet alleen voor vermeend geluidsoverlast, ook wanneer hij beweging detecteerde.”

Tot drie keer kwam de politie langs, maar die kon volgens Sas niets vaststellen. Hij hamert er op dat Laila “geen discotheek was”, noch gebruik maakte van “lasers, rookmachines of portiers”.

Uiteindelijk belandde het dossier volgens Sas door de “invloedrijke buur” op het bureau van burgemeester De Wever. “Waarna een uitgebreide controle volgde door verschillende diensten. Ze vonden niets.” Compromissen dan maar. Maar zelfs het verwijderen van de zware luidspreker of het schrappen van late businessparty’s bracht geen soelaas.

Een gedwongen stopzetting werd het echter niet. “De verhuurder gaf aan dat zo’n negatieve connotatie de verkoop van zijn gebouw bemoeilijkte en weigerde een huurverlenging.”

Beleid

Sas verwijt de stad een gebrek aan beleid. “Nu kan iemand uit Lier de politie sturen voor overlast. De horeca leert leven met zo’n pestgedrag, maar waarom het niet laten afhangen van objectieve metingen? Die zijn duidelijk en correct.”

Bij uitbreiding haalt hij het hele Antwerpse eventgebeuren aan. “‘Antwerpen Feest!’, koppen de affiches. Waar dan? Zeker niet midden in ’t Stad. En dan toch enkel van 9 tot 17 uur.” Hij juicht de Ten Miles en de opening van het KMSKA toe, “maar er moet ruimte zijn voor creatieve projecten. In het buitenland kan alles, maar probeer hier in Antwerpen na 21 uur nog maar eens ergens te gaan eten…”

Peter Decuypere, eventexpert en docent Event Management aan de Karel de Grote Hogeschool, vindt niet dat de stad in deze in de fout gaat. “Antwerpen profileert zich inderdaad niet als dé uitgaansstad van Vlaanderen, maar voert ook geen beleid dat creatief ondernemen tegenwerkt. De stopzetting van Laila lijkt me eerder het gevolg van een zakelijke beslissing van de eigenaar van het gebouw, en voor geluidsmetingen is er de Vlarem-wetgeving.”

Rooftopbars, die vaak bar-, restaurant- en club-elementen samenbrengen, zijn wel een apart gegeven in de eventsector, meent hij. “Nog voor corona doken ze snel op, om even snel te verdwijnen. Wellicht ontving de omgeving ze snel als storend. Goed, op de Groenplaats vond recent een basketbaltoernooi plaats en op het dak van M KHA een party. Maar een buurtbewoner weet: dit is van korte duur, terwijl de meeste rooftopbars elk weekend open zijn.”

“Ik denk,” sluit hij af, “dat we weer bij de aloude, bekende discussie zijn beland omtrent leefbaarheid versus levendigheid van een stad.”